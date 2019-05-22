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22.05.2019 19:43
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Задумали сыграть квартет

"Шоу "Квартет 4х4" - снова на телеканале "Россия К"
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Старт в прошлом сезоне проекта "Квартет 4х4" - нового музыкального соревнования на канале "Культура" - многие оценили как устойчиво-стремительный. И вот - завершаются съемки второго сезона шоу. На "Мосфильме" идет съемка одного из полуфиналов.
Фото: Вадим Шульц/Телеканал "Россия - Культура" Фото: Вадим Шульц/Телеканал "Россия - Культура"
Фото: Вадим Шульц/Телеканал "Россия - Культура"

Четыре флейты. Каждого из участников санкт-петербургского квартета "Рандеву" поневоле сравниваешь с колеблемой ветром веткой, когда они, изгибаясь и раскачиваясь, наигрывают трепетные сочетания нот Концерта Баха для скрипки, струнных и бассо-континуо. Четыре минуты одного райского пения закончились - и начинается следующее, уже в трактовке квартета ударных Siberian Percussion из Красноярска: "My Foolish Heart" из фильма "Мое глупое сердце" "отзванивается" на виброфонах. В это время на небольшой соседней сцене-платформе дожидается своей очереди московский струнный квартет "Мелодион".

Новый и совершенно оригинальный формат музыкальной программы нашли на канале "Культура" два года назад. 16 лучших ансамблей из России и ближнего зарубежья предстают перед жюри и публикой только с тромбонами (или гитарами, флейтами, скрипками с альтами) в руках и играют от Моцарта до Маккартни в самых разных аранжировках. Те, кого отбирает жюри (в жюри, понятно, тоже четверо), двигаются вперед по сетке. Первый сезон закончился победой Арт-квартета Тима Дорофеева из Архангельска - чествовали музыкантов на аншлаговом гала-концерте лучших квартетов в Концертном зале им. Чайковского.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Русский гитарный квартет" из Москвы играет нервный и стремительный Bluezilian Кларис Ассад. Мнения членов жюри разошлись: Сергей Старостин, фолк-певец, этнограф усмотрел в последней части пьесы небольшие несыгранности. Его коллега, аккордеонист Петр Дранга энергично возражает - и особо отмечает квартет за финал Bluezilian’а, мягко журя при этом за несколько неточных нот флейты из "Рандеву".

Зрителям же, наблюдающим за происходящим с высоко поднятых над площадкой трибун и бурно реагирующим на прекрасно сыгранные и отлично звучащие в стенах студии опусы, все кажется идеальным.

- Я выше всего ценю исполнителя, способного поведать мне историю. Уложившись при этом в отведенные ему регламентом 3-5 минут, - говорит Сергей Старостин. - Если, глядя на музыканта и слушая его, я забываю о технике исполнения и всем остальном, значит, музыкальный акт состоялся.

Струнный квартет "Мелодион" - две скрипки, альт и виолончель - был организован альтисткой Натальей Тупиковой-Мороз в 2014 году из вчерашних выпускников Московской консерватории, стилем ансамбля стал оригинальный синтез классической музыки, визуальных образов, поэзии и танца.

Фото: Михаил Рыжов/Кинокомпания "Вера"
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Звездным часом "Мелодиона" в этот вечер стал пробирающий до мурашек "Полет" Альфреда Шнитке, из фильма "Сказка странствий" - квартет исполнил опус вместе с трубачом Вадимом Эйленкригом. Этот момент - один из самых любимых у зрителей: ансамбли играют со звездами российской музыки из самых разных жанров, на языке соревнований это называется "квартет-плюс". Кроме Эйленкрига к ансамблям-конкурсантам в этот день "приплюсовались" скрипач Никита Борисоглебский, арфистка Оксана Сидягина, и маэстро Андрей Горбачев, виртуоз- балалаечник, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных…

Завершился съемочный день, ведущим которого, как всегда, стал актер "Квартета И" Камиль Ларин, выходом в финал конкурса ансамблей из… Нет, не будем раскрывать интригу!

Все увидите сами, на канале "Россия - Культура".

 

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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