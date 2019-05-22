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22.05.2019 05:00
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Текст: Ольга Игнатова
Нынешний май выдался на редкость теплым. С начала месяца дневные температуры в центральных регионах России не опускаются ниже 20 градусов тепла.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Многие уже поспешили открыть купальный сезон, а в подмосковных лесах появились первые грибы. Что это - следствие глобального потепления климата? А может, в средней полосе России увеличивается теплое время года? И скоро погода в Москве ничем не будет отличаться от погоды на черноморских курортах? Теплые сентябрь и октябрь 2018 года - не подтверждение ли смягчения климата средней полосы?

В Москве сегодня потеплеет до +25 градусов

"Действительно, весь прошлый год можно назвать теплым. И нынешняя зима оказалась не суровой. А март 2019 года вообще вошел в число самых теплых первых весенних месяцев на территории России за все время метеонаблюдений. Не подкачал и апрель. Был теплее нормы на 2,5 градуса", - поясняет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако, по его словам, по одному и даже двум годам никакой тенденции вывести нельзя. История знает и более теплые дни, которые случались в мае. Например, самый теплый конец мая был в 2007 году. Пять дней подряд - с 27 по 31 мая - температура была выше 31 градуса. Это июльские температуры юга России. Очень теплые дни в конце мая были в 1891 и в 1987 годах. Так, 20 мая 1987 года воздух прогревался до 29,7 градуса, а 22 мая - до 30,5 градуса.

Но случались и холодные периоды в мае. В 1901, 1902, 1913, 1918 годах в конце мая произошли заморозки. А 29 мая 1895 года температура ночью понижалась до минус 1,3 градуса. Вильфанд напоминает, что лето в 2017 и 2018 годах тоже начиналось с ночных заморозков. Но это опять же не означает, что после рекордного тепла в мае будет холодным июнь.

Фото: pixabay.com
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"Когда говорят, что после суровой зимы обязательно наступит жаркое лето или после мягкой зимы стоит ждать прохладное лето, это не научные утверждения. Это лишь человеческая логика, которая природе неведома. После суровой зимы бывает и теплое лето, и очень холодное", - отмечает Вильфанд.

И добавляет, что в приземном слое воздуха температура растет. Но при этом в верхних слоях тропосферы и стратосферы температура глобально понижается. Это и есть главный признак глобального потепления климата. Парниковый слой газов не пропускает отраженную от поверхности суши и воды энергию в верхние слои атмосферы. Тепло накапливается ближе к земле. Но глобальное потепление - это все-таки волнообразный процесс. Поэтому холодные годы чередуются с теплыми.

"Климат - масштабная величина, поэтому чтобы вывести стойкую тенденцию, период потепления должен длиться не один десяток лет", - заключает синоптик.

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.

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