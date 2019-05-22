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22.05.2019 02:02
Рубрика: В мире

Смерч в Польше разрушил более сотни зданий

Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов прошел сильный смерч. Стихия привела к разрушению 120 зданий, в том числе 42 жилых домов.

Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами

В результате случившегося один человек получил ранения, передает радиостанция RMFFM. На месте разгула стихии нет электричества и не работает водопровод.

Ветер рвал провода, вырывал деревья с корнем и сносил крыши зданий вместе со стропилами. Часть из них отнесло на 300−400 метров. Помощь в восстановительных работах местным жителям окажут военные.

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