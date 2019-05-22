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22.05.2019 08:20
Рубрика: В мире

СМИ: США могут внести в черный список еще одну китайскую компанию

Текст: Сергей Новиков

США могут ввести санкции против еще одной крупной китайской компании. Речь идет о производителе систем видеонаблюдения Hikvision. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на свои источники.

Фото: Huawei
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Отмечается, что министерство торговли США в скором времени готовится потребовать от американских компаний предварительного получения специальных лицензии от правительства на поставку компонентов Hikvision.

Соответствующее решение в Белом доме может быть принято уже в ближайшее время. В этом случае компания фактически окажется в "черном списке" США вместе с уже внесенной туда корпорацией Huawei.

Представители Hikvision уже отреагировали на появившуюся информацию, заявив, что подобного рода ограничения не окажут влияния на деятельность компании

"Даже если США остановят продажу чипов, компания сможет использовать другие каналы, чтобы восполнить их нехватку. Для нас это не будет иметь никакого эффекта", - приводит слова представителя разработчика портал Sina.

Hikvision является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения в мире. Компания выпускает, в частности, дорожные камеры, тепловизоры и беспилотники.

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