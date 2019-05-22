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22.05.2019 11:07
Рубрика: Власть

Совфед единогласно лишил полномочий сенатора Арашукова

Текст: Галина Мисливская
Полномочия сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прекращены досрочно. Такое решение принял Совет Федерации на пленарном заседании в среду.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее о наличии оснований лишить Арашукова мандата сообщил глава комиссии по проверке достоверности сведений о доходах сенаторов, вице-спикер СФ Юрий Воробьев. По его словам, представитель КЧР подал декларацию о доходах с нарушением правил и сроков, что приравнивается к непредоставлению документа и может служить причиной для досрочного прекращения полномочий.

Согласно действующему законодательству, сенаторы и депутаты обязаны до 1 апреля подавать сведения о доходах за прошлый год - своих, супругов и несовершеннолетних детей.

По данным комиссии Совфеда, факт нахождения сенатора Арашукова в следственном изоляторе не является уважительной причиной для несвоевременной подачи декларации, поскольку администрация СИЗО обеспечивала ему беспрепятственный обмен корреспонденцией с аппаратом СФ. Тем не менее, сведения о доходах он направил в Совфед только 15 апреля, что является нарушением требований закона о статусе федеральных парламентариев.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила комиссию Воробьева за кропотливую работу по этому вопросу. "За" досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова проголосовали все присутствовавшие на заседании члены верхней палаты парламента.

Напомним, 30 января Рауф Арашуков был лишен сенаторской неприкосновенности и задержан на заседании Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, в причастности к двум убийствам, а также в давлении на свидетеля. В марте верхняя палата временно отстранила Арашукова от исполнения обязанностей сенатора в соответствии с решением Басманного суда Москвы. В апреле суд наложил арест на его имущество.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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