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22.05.2019 14:04
Рубрика: Власть

Совфед одобрил продление "амнистии капиталов"

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил пакет законов о продлении "амнистии капитала". Поправки вносятся в базовый закон, а также Налоговый и Уголовный кодексы РФ.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Этими законами устанавливается третий этап "амнистии капитала", он продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Напомним, ранее "амнистия капитала", осуществлялось с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

"Амнистия капиталов" дает право физическим лицам предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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При этом сам декларант и лицо, упомянутое в декларации, освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если правонарушения были связаны с приобретением имущества или контролируемыми иностранными компаниями, совершением валютных операций, открытием и зачислением денежных средств на счета.

Одобренный в среду документ дает начало третьему этапу "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. При этом устанавливаются дополнительные условия. А именно, гражданин должен будет отразить в декларации сведения о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций в соответствии с законом "О международных компаниях".

Кроме того, в декларации должна быть указана информация о переводе денежных средств со счетов в иностранных банках на счета декларанта в кредитных организациях России. Гарантии первых двух этапов сохраняются для декларантов на третьем этапе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Амнистия капиталов в России
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