Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ

Иван Сыдорук освобожен от должности заместителя генерального прокурора РФ решением Совета Федерации. Соответствующее постановление было принято в среду на пленарном заседании палаты.

Ранее профильные комитеты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали представление об отставке 68-летнего заместителя генпрокурора и рекомендовали верхней палате освободить его от должности.

Как пояснил представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев, основанием для такого решения стал выход Сыдорука на пенсию за выслугу лет. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что постановление вступает в силу с момента его принятия.

Сыдорук был назначен заместителем генерального прокурора РФ в 2006 году, в ведомстве курировал Северо-Кавказский федеральный округ. До этого он занимал посты прокурора Санкт-Петербурга и Московской области.

Сыдорук - государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист и почетный работник прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор.