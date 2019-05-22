США продолжают оказывать давление на китайские технологические компании

После введения запрета в отношении китайской компании Huawei американская сторона выступила с обвинениями в адрес еще одной известной китайской технологической компании - DJI (DJ-Innovations). Претензии заключаются в том, что продукция компании, а именно дроны и квадрокоптеры, представляют теоретическую угрозу национальной и информационной безопасности США, сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

В Китае отмечают, что США лидируют в научно-технической, военной и экономической сферах и не хотят, чтобы другие государства их в этих сферах обогнали. Между тем, Китай благодаря усилиям, приложенным за 40 лет проведения реформ и открытости, в ряде областей уже перестал только догонять, а стал обгонять конкурентов. Так, например, компания Huawei лидирует в мире по числу патентов в сфере технологий 5G, компания DJI занимает 70% мирового рынка дронов гражданского назначения. Компания CRRC является крупнейшим в мире производителем пассажирских поездов, продукция и технические решения компании Hikvision широко используются в более чем 150 странах и регионах мира - это безусловный мировой лидер в области безопасности.

Для китайских компаний, уже долгое время действующих на мировом рынке, нынешнее технологическое давление с американской стороны, несомненно, создает новые вызовы и испытания, которые окажут на них негативное влияние в среднесрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе китайские компании непременно превратят сдерживание и давление американской стороны в новые возможности и стимулы для достижения полной научно-технической самостоятельности и независимости.