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22.05.2019 21:08
Рубрика: Происшествия

Героин прятали в дыни и алычу

Верховный суд признал законным пожизненный срок главарю наркоторговцев
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Верховный суд РФ 22 мая рассмотрел жалобы на приговор банде наркоторговцев и признал сроки наказания всем осужденным законными.

В частности вступил в силу пожизненный приговор главе международного наркокартеля гражданину Таджикистана Шерали Табарову.

Всего Верховный суд подтвердил приговор 14 осужденным - активным участникам криминальной организации, которые признаны виновными в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах. Они получили от 6 до 23 лет лишения свободы и отбывают наказание в колониях строгого и особого режима. Все они граждане Таджикистана.

Еще пять членов преступного сообщества находятся в международном розыске.

Сбыт наркотиков из Афганистана происходил через разветвленную сеть в различных регионах России

Приговор был вынесен в декабре прошлого года Московским областным судом. А предварительное расследование проводило полицейское ведомство. Следствие длилось четыре года.

Так называемое дело Табарова стало для следователей МВД хорошим опытом по изучению сложной системы международной наркоторговли.

Фото: iStock
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участники преступного сообщества создали постоянный канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию.

Сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть в различных регионах России.

- В результате кропотливой работы следователями и оперативными сотрудниками была выявлена сложная схема деятельности преступного сообщества, - сказала Ирина Волк специально для "РГ". - Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений.

Благодаря оперативным действиям из незаконного оборота изъято более 696 кг героина.

Суд полностью поддержал версию обвинения, согласно которой Табаров и его сообщники организовали поставки в Россию нескольких сотен килограммов героина в фурах с фруктами.

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Провозили наркотик с дынями и алычой. Героин прятали в поддоны и бортовые доски.

В Московской области привезенные наркотики фасовались на мелкие партии. В 2014-м Табарова задержали, но его сообщники продолжали работать еще около года.

Табарова уже судили в России за поставки наркотиков. Его выслали в Таджикистан. В 2003 году Инзенский районный суд Ульяновской области приговорил Табарова к 10 годам - за незаконный оборот наркотиков.

После этого по запросу властей Таджикистана его экстрадировали на родину. Отбыв наказание, Табаров решил вернуться в Россию. Чтобы попасть в страну, он использовал поддельный паспорт. Он признан опасным рецидивистом.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Борьба с наркотиками Постановления Верховного Суда РФ
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