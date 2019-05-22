Верховный суд РФ 22 мая рассмотрел жалобы на приговор банде наркоторговцев и признал сроки наказания всем осужденным законными.

В частности вступил в силу пожизненный приговор главе международного наркокартеля гражданину Таджикистана Шерали Табарову.

Всего Верховный суд подтвердил приговор 14 осужденным - активным участникам криминальной организации, которые признаны виновными в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах. Они получили от 6 до 23 лет лишения свободы и отбывают наказание в колониях строгого и особого режима. Все они граждане Таджикистана.

Еще пять членов преступного сообщества находятся в международном розыске.

Сбыт наркотиков из Афганистана происходил через разветвленную сеть в различных регионах России

Приговор был вынесен в декабре прошлого года Московским областным судом. А предварительное расследование проводило полицейское ведомство. Следствие длилось четыре года.

Так называемое дело Табарова стало для следователей МВД хорошим опытом по изучению сложной системы международной наркоторговли.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участники преступного сообщества создали постоянный канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию.

Сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть в различных регионах России.

- В результате кропотливой работы следователями и оперативными сотрудниками была выявлена сложная схема деятельности преступного сообщества, - сказала Ирина Волк специально для "РГ". - Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений.

Благодаря оперативным действиям из незаконного оборота изъято более 696 кг героина.

Суд полностью поддержал версию обвинения, согласно которой Табаров и его сообщники организовали поставки в Россию нескольких сотен килограммов героина в фурах с фруктами.

Провозили наркотик с дынями и алычой. Героин прятали в поддоны и бортовые доски.

В Московской области привезенные наркотики фасовались на мелкие партии. В 2014-м Табарова задержали, но его сообщники продолжали работать еще около года.

Табарова уже судили в России за поставки наркотиков. Его выслали в Таджикистан. В 2003 году Инзенский районный суд Ульяновской области приговорил Табарова к 10 годам - за незаконный оборот наркотиков.

После этого по запросу властей Таджикистана его экстрадировали на родину. Отбыв наказание, Табаров решил вернуться в Россию. Чтобы попасть в страну, он использовал поддельный паспорт. Он признан опасным рецидивистом.