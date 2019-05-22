Премьер Британии Тереза Мэй обещала парламентариям, что позволит им проголосовать по вопросу о возможности проведения нового референдума по "брекзиту", если те одобрят в первом чтении новый план сделки по выходу Лондона из Евросоюза, представленный 21 мая. Уже четвертое по счету голосование должно предположительно состояться в начале июня.

Кроме того, Мэй заявила, что правительство станет искать альтернативу "страховочному плану по ирландской границе", который подвергается ожесточенной критике. Нынешний вариант сделки предполагает, что ЕС и Британия временно будут находиться в "единой таможенной территории", и отказаться от этой схемы можно будет только по обоюдному согласию сторон.

Лейбористы уже назвали новый план Мэй по "брекзиту" "слишком слабым"

Глава правительства уже направила лидеру лейбористов Джереми Корбину просьбу согласиться с компромиссным вариантом сделки по выходу из ЕС. Для того чтобы ее одобрили, Мэй необходимо получить 318 голосов в палате общин из 650.

Мэй написала Корбину, что просит "пойти на компромисс", так как четвертое голосование станет "последним шансом" уладить вопрос Brexit. Евросоюз дал Лондону срок до 31 октября, для того чтобы британская сторона сама разобралась с условиями, на которых она согласится покинуть ЕС. Поэтому не совсем ясно, почему июньское голосование должно стать "последним шансом". Однако возможно, что для самой Мэй это голосование действительно может стать последним шансом в попытке осуществить Brexit: ранее премьер заявляла о готовности уйти, как только план выхода Альбиона из Евросоюза будет согласован. Мэй уже объявила, что согласует график выборов своего преемника после четвертого голосования в парламенте по "брекзиту".

Но лейбористы уже назвали новый план Мэй "слишком слабым". По словам ответственного за "брекзит" в партии лейбористов Кира Страмера, "новый план ожидает провал, и для премьера было бы лучше признать поражение и не выставлять этот план на голосование". Многие представители консерваторов также выступают против сделки по выходу из ЕС.

Словом, Соединенное Королевство ждет очередная серия запутанной и довольно скучной истории с попыткой Лондона избавиться от членства в Евросоюзе.