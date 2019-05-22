The Sims 4 для всех - игру бесплатно раздают в Origin

Компания Electronic Arts в сервисе цифровой дистрибуции Origin объявила о бесплатной раздаче игры The Sims 4.

The Sims также часто называют "симулятором жизни" - геймплей состоит из управления человечками, называемыми "симами", у которых есть свой набор потребностей и желаний. Сюжет как таковой отсутствует, помимо развития персонажей, можно также обустраивать их жилище.

Обычный ценник игры составляет 1999 рублей. Акция продлится до 28 мая.

The Sims - это одна из самых старых и прибыльных франшиз издателя. Общий доход от четвертой части, вышедшей в 2014 году, превышает 1 миллиард долларов.