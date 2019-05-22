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22.05.2019 21:31
Рубрика: Экономика

Золотая виза не тускнеет

При покупке зарубежных активов россиян в первую очередь интересует гражданство
Текст: Елена Березина
Российская газета - Спецвыпуск № 110(7868)
Топ-5 стран, вызывающих наибольший интерес у российских покупателей недвижимости за рубежом, в 2019 году останется неизменным. На первом месте - Испания, на втором - Болгария, затем Турция, Германия и Италия соответственно, прогнозируют аналитики компании "Дом в Европе". Именно эти страны были на пике популярности в 2018-м.
Мадрид представляет наибольший интерес для инвесторов, на втором месте - Барселона. Фото: РИА новости www.ria.ru Мадрид представляет наибольший интерес для инвесторов, на втором месте - Барселона. Фото: РИА новости www.ria.ru
Мадрид представляет наибольший интерес для инвесторов, на втором месте - Барселона. Фото: РИА новости www.ria.ru

"Наибольший интерес представляет недвижимость Мадрида и Барселоны, там же чаще всего инвестируют по программе "Золотая виза", Болгария привлекает покупателей ценовой доступностью и культурной общностью наших стран, - отмечает управляющий директор компании "Дом в Европе" Ольга Ульянова. - На третье место стремительно взлетела Турция (с 9-го в 2017 году), что обусловлено стабилизацией отношений между нашими странами на политической арене, падением курса турецкой лиры и сравнительно недорогой стоимостью жилья".

В топ-10 вошли Чехия, США, Великобритания, Кипр и Греция. "В начале 2019 года особо популярен был Кипр, что связано с изменениями в законодательстве. С 15 мая ужесточилась инвестиционная программа гражданства Кипра: увеличился срок владения недвижимостью с трех до пяти лет, появился невозвратный платеж, поэтому спрос на недвижимость для получения гражданства значительно вырос именно с февраля, когда было объявлено об изменении законодательства, по апрель 2019 года. По нашей оценке, сейчас на рынке недвижимости Кипра будет затишье, но уже к концу году показатели могут вернуться на уровень 2018 года", - прогнозирует генеральный директор компании "Второй дом", кандидат юридических наук Евгений Цикунов.

Фото: iStock
Где за границей искать недорогую недвижимость у моря

Всего россияне в 2018 году на покупку зарубежной недвижимости потратили 1,234 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Банка России, это на 12,3 процента больше, чем годом ранее. "Инвесторы хотят использовать свои активы по максимуму. Например, жилая недвижимость за границей (апартаменты, вилла, комплекс) может быть использована как локация для семейного отдыха, а в остальное время выгодно эксплуатироваться в коммерческих целях. На пике популярности находится грамотное инвестирование, позволяющее получить второе гражданство", - указывает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

Интерес к получению ВНЖ по инвестиционным программам, предлагаемым рядом европейских стран, с каждым годом растет. Так, в Испании, лидирующей в Европе по объему инвестиций по "золотой визе", за время действия программы было реализовано 24 755 "золотых виз". Общая сумма инвестиций на конец 2018 года превысила 2,5 миллиарда евро, из них 42 процента пришлось на Барселону.

По количеству сделок по "золотой визе" в 2018 году у россиян лидируют Испания - 870, Греция - 428 и Португалия - 243. В 2019 году наибольшей популярностью у инвесторов по-прежнему будут пользоваться страны, предлагающие "золотые визы". "И дело не только в упрощенной процедуре получения ВНЖ, а в том, что это окно в Европу может закрыться, - напоминает Ольга Ульянова. - Еще в январе 2019-го Европейская комиссия выразила свое несогласие со схемами "Золотой паспорт" и "Золотая виза". А совсем недавно парламент ЕС принял резолюцию, в которой говорится, что подобные схемы представляют большой риск для безопасности стран Евросоюза и чаще всего являются средством для отмывания денежных средств и уклонением от уплаты налогов в родных странах. Поэтому призвал максимально быстро закончить их работу во всех странах Европы".

В топ-5 популярных у россиян стран вошли Испания, Болгария, Турция, Германия и Италия

Тенденции на рынке во многом обусловлены "брекзитом": инвестиционные вложения в недвижимость из Англии перераспределились в страны, в которых вложения считаются наименее рисковыми, - лидерами по объему инвестиций стали: в первую очередь Германия (Берлин, Гамбург, Мюнхен), Люксембург, Франция (Париж), Нидерланды (Амстердам, Роттердам) и Испания (Мадрид, Барселона). Тем не менее Великобритания (в частности, Лондон) остается в числе наиболее востребованных рынков, отмечает Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России. По ее словам, большая часть покупок жилой недвижимости за рубежом сегодня совершается в бюджете от 1 до 3 миллионов евро.

У инвесторов наиболее популярной остается жилая недвижимость, доля сделок с коммерческой недвижимостью у российского покупателя не превышает 10 процентов от общего объема сделок. Деловая недвижимость центрального Лондона по росту рынка в 2018 году занимает 5-е место в Европе. "Среди наиболее востребованных рынков - Германия, Австрия, Великобритания, США. Это связано с желанием инвесторов иметь стабильный арендный доход, нежели просто дорогую недвижимость для собственного использования. На Кипре под паспортную программу инвесторы стали также чаще приобретать коммерческую или жилую доходную недвижимость. Спросом пользуются небольшие коммерческие активы, часто сданные в аренду (офисы, отели, супермаркеты и др.) в бюджете до 10 миллионов евро. Заметим, что такие активы привлекательны потому, что при правильном выборе объекта показывают стабильную арендную доходность (от 4 до 8 процентов), а также имеют хорошую ликвидность при дальнейшей перепродаже", - подчеркивает Юлия Овчинникова.
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

В целом 2018-й стал самым успешным за последние 10 лет для рынка коммерческой недвижимости и вторым по величине за всю историю мировых инвестиций. Общий объем трансграничных инвестиций составил, по данным Jones Lang LaSalle, 224 миллиарда долларов, а в Cushman & Wakefield называют цифру в 405 миллиардов долларов. Наиболее популярным сегментом инвестирования в 2018 году, по данным Knight Frank, стала офисная недвижимость (36 процентов от совокупного объема сделок или 330 миллиардов долларов). Спрос на апартаменты составил 22 процента от общего объема инвестиций, 17 процентов мирового инвестиционного портфеля приходится на торговую недвижимость. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится. Ожидается рост спроса на дома престарелых ввиду того, что население по всему миру стремительно стареет, и людям, привыкшим к определенному уровню жизни, требуется не просто особый, но персонализированный уход.

"Различные типы недвижимости привлекают разных инвесторов. Все зависит от целей покупки, планируемого бюджета. Коттеджи, квартиры, элитные виллы популярны среди частных инвесторов, приобретающих их для летнего отдыха, в качестве второй резиденции, для сдачи в аренду или последующей перепродажи. Сумма сделки колеблется от десятков тысяч долларов до десятков миллионов долларов. Офисы в бизнес-центрах, складские и производственные помещения приобретают корпоративные клиенты. Они планируют расширение бизнеса, открытие представительств в других странах или предполагают получать доход от сдачи недвижимости в аренду. Здесь суммы сделок измеряются в сотнях тысяч и миллионах долларов", - резюмирует основательница интернет-портала зарубежной недвижимости worldimmotrade.ru Янина Зиннер.

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