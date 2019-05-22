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22.05.2019 14:55
Рубрика: Происшествия

Топ-менеджер "Нота-банка" получила срок за крупное хищение

Текст: Владимир Полетаев
Останкинский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору департамента финансового анализа "Нота-банка" Галине Марчуковой за присвоение 350 миллионов рублей. Ближайшие 3 года и 4 месяца она проведет в колонии общего режима.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, по приговору суда ей назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Дело Марчуковой было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку она полностью признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве со следствием.

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Дело в отношении сестры осужденной Ларисы Марчуковой Останкинский суд в особом порядке рассмотрит 23 мая. Она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Но Марчукова - не единственный фигурант этого дела. Она занималась криминальным бизнесом вместе с бывшими руководителями "Нота-банка" - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и гадалкой Ноной Михай при посредничестве своей сестры Ларисы.

Что касается братьев Дмитриевых, то оба уже осуждены. Останкинский суд приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 годам колонии, его брата Вадима - к 6 годам, а гадалку Михай - к 3,5 года за присвоение денежных средств и мошенничество по делу о хищении более 2,1 миллиарда рублей из "Нота-банка".

Фото: iStock
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Но это еще не все. Галина и Лариса Марчуковы также известны как хорошие знакомые бывшего борца с коррупцией полковника полиции Дмитрия Захарченко, в квартире сестры которого нашли целый склад денег - почти 9 миллиардов рублей. Следствие считает, что именно он предупредил сестер о предстоящем обыске в банке. В деле Захарченко Марчуковы проходят одними из основных свидетелей. Полковник настаивает на том, что сестры его оговорили.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота-банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций.

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