Трамп предложит кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра военно-воздушных сил. Об этом глава государства написал в Twitter.
По мнению Трампа, Барретт будет "выдающимся министром". Нынешний министр ВВС Хезер Уилсон, назначенная на пост в мае 2017 года, уходит в отставку 31 мая, пишет РИА Новости.
В США министр ВВС подчиняется главе Пентагона и является гражданским чиновником. Он отвечает за планирование и развитие военно-воздушных сил. Командование же и оперативное управление осуществляет начальник штаба ВВС (генерал).
По данным ТАСС, 68-летняя Барбара Барретт ранее работала в банковской сфере и бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии.
I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force. She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 мая 2019 г.