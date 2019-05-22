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Рубрика: В мире

Трамп предложит кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра военно-воздушных сил. Об этом глава государства написал в Twitter.

Фото: arronlee33Военный канал / youtube.com
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По мнению Трампа, Барретт будет "выдающимся министром". Нынешний министр ВВС Хезер Уилсон, назначенная на пост в мае 2017 года, уходит в отставку 31 мая, пишет РИА Новости.

В США министр ВВС подчиняется главе Пентагона и является гражданским чиновником. Он отвечает за планирование и развитие военно-воздушных сил. Командование же и оперативное управление осуществляет начальник штаба ВВС (генерал).

По данным ТАСС, 68-летняя Барбара Барретт ранее работала в банковской сфере и бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии.

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