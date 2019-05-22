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22.05.2019 21:02
Рубрика: Спорт

Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал оставить состязания по боксу в программе Олимпиады-2020. Однако система отбора к этим соревнованиям изменится, хотя общая квота спортсменов сохранится - 286 человек. Они разыграют в Токио 13 комплектов наград - восемь в мужской сетке турнира, пять - в женской.

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МОК уже создал специальную комиссию, которой поручено разработать систему квалификации на Олимпиаду для боксеров. При этом ее возглавила глава… Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Ранее отбором занималась Международная ассоциация любительского бокса (AIBA). Однако исполком МОК рекомендовал приостановить ее членство в организации. По информации РИА Новости, у организации обнаружили проблемы с финансами. Ее долги составляют 16 млн долларов. Претензии также касаются работы судей, а также системы управления ассоциацией.

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