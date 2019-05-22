Новости

В МИД высоко оценили роль парламентской дипломатии 14:30
Фонд "Сколково" высоко оценивает потенциал белорусских стартапов 14:26
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии 14:20
В Ленобласти нашли владельца вертолета, чуть не севшего на пляж 14:13
Спикер Рады назвал указ Зеленского о роспуске парламента незаконным 14:09
Toyota выпустит новый кроссовер - конкурента Renault Captur 14:09
Собянин провел личный прием граждан 14:08
Тысячи испанских таксистов подали иски против Uber и Cabify 14:04
Под Волгоградом вынесен приговор за убийство из-за громкой музыки 13:48
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции 13:47
В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой 13:47
В Крыму с начала года отдохнули более миллиона туристов 13:45
На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн 13:39
"Примаковские чтения" пройдут 10-11 июня 13:32
В Железноводске грузовик переехал двух отдыхавших на газоне женщин 13:28
Кубанские врачи освоили уникальный метод лечения панкреатита 13:24
В МВФ прокомментировали новость о досрочном отзыве миссии из Киева 13:22
Лавров: Россия готова поддержать Киргизию во всех начинаниях 13:05
Росздравнадзор заблокировал сайт, ставивший диагнозы онлайн 13:05
Сотрудника СБ МВД Дагестана задержали после нападения на полицейского 13:02
Прокуратура Карелии потребовала отправить поджигателя церкви на лечение 13:02
Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 мая 2019 г.

Распоряжение правительства Республики Тыва от 20 мая 2019 года № 231-р "О сроках начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва"

Дата подписания 20 мая 2019 г.
Опубликован 22 мая 2019 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 3 мая 2011 г. № 135-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Тыва по установлению сроков начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва":

1. Установить сроки начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва с 15 мая по 1 ноября 2019 г.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 8 мая 2018 г. № 202-р "О сроках начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва".

3. Разместить настоящее распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Ш.Хопуя

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
Проекты
Кинократия
Кинократия
Закончилась "Игра престолов"
Русское оружие
Русское оружие
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35