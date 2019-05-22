Распоряжение правительства Республики Тыва от 20 мая 2019 года № 231-р "О сроках начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва"

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 3 мая 2011 г. № 135-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Тыва по установлению сроков начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва":

1. Установить сроки начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва с 15 мая по 1 ноября 2019 г.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 8 мая 2018 г. № 202-р "О сроках начала и окончания навигации для маломерных судов в Республике Тыва".

3. Разместить настоящее распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Ш.Хопуя

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией