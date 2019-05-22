Тысячи испанских таксистов подали иски против Uber и Cabify

После недолго затишья в Испании возобновляется противостояние между официальными такси и платформами Uber, Cabify и другими подобными сервисами. Однако теперь борьба будет вестись не на улицах, а в залах суда.

Как пишет El Mundo, более 2 тысяч таксистов из различных уголков страны объединились, чтобы подать иски против водителей, работающих через приложения, и самих сервисов, обвинив их в мошенничестве, отмывании денег, нарушении прав трудящихся и других преступлениях.

В случае, если эти жалобы будут приняты к рассмотрению, процесс начнется не в гражданском, а в уголовном суде, а значит и наказание будет гораздо более строгим, вплоть до тюремного заключения. Вероятность такого развития дела довольно велика, в минувшем апреле суд Мадрида принял к рассмотрению иск против Uber, Cabify и трех других компаний, которых обвинили в недобросовестной конкуренции.

Очередная жалоба на эти сервисы в четверг будет представлена суде Барселоны.

Кстати, сами таксисты настаивают, что они ничего не имеют против водителей с лицензий VTC (именно она нужна для работы через приложения), но выступают против мафии, которая стоит за этими сервисами.

Ранее профсоюзам таксистов уже удалось добиться ограничений на работу водителей Uber и Cabify в Барселоне и Валенсии. Им запретили брать пассажиров прямо на улице, а при приеме заказа ждать как минимум 15 минут, чтобы подать машину (этот промежуток может быть продлен до часа, если муниципальные власти сочтут это необходимым). За нарушение грозит штраф размером 1400 евро. Uber и Cabify даже приостанавливали свою работу в Барселоне, однако затем смогли найти юридическую лазейку, чтобы продолжить возить пассажиров.