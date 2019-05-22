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22.05.2019 06:21
Рубрика: В мире

Ударная группа ВМС США отправилась из Японии патрулировать воды региона

Фото: U.S. Navy via AP Фото: U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Navy via AP

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в среду покинула базу Йокосука в Токийском заливе и отправилась в длительное патрулирование в водах региона.

Фото: U.S. Navy via AP
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Об этом сообщило информационное агентство Kyodo, ссылаясь на муниципальные власти. Отмечается, что в состав группы также входят ракетный крейсер и не менее двух ракетных эсминцев. Обычно такое соединение прикрывает ударная атомная субмарина.

Известно, что позже Ronald Reagan примет на борт самолеты палубной авиации, которые пока находятся на авиабазе Ивакуни. Они проведут учения по посадке и взлету с авианосца в водах у острова Кюсю. О дальнейшем маршруте авианосной группы ничего не сообщается.

Ronald Reagan является одним из крупнейших в мире военных кораблей. Его водоизмещение - 101,4 тысячи тонн. Он способен нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов, пишет ТАСС.

В мире США В мире Восточная Азия Япония
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