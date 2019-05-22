Умер исполнитель песни из титров "Клана Сопрано" Джейк Блэк

Музыкант и композитор Джейк Блэк внезапно умер 21 мая. Об этом пишет Independent.

Смерть своего вокалиста подтвердили в социальных сетях другие участники группы Alabama 3 (A3), сооснователем которой Блэк являлся.

Уточнено, что исполнителю стало плохо в пятницу - после "великолепного концерта" на фестивале Highpoint в Ланкашире. Блэк был госпитализирован и умер в больнице.

Причина смерти музыканта не названа. Коллеги лишь сообщают, что "переход на высший уровень" их "духовный наставник" совершил тихо и безболезненно, в окружении близких.

Блэк основал Alabama 3 с Робом Спраггом в 1995-м в Брикстоне. Коллектив исполняет эклектичную музыку в ареале от госпела и кантри до эйсид-хауса.

Самая известная композиция группы - звучащая на начальных титрах в сериале "Клан Сопрано" Woke Up This Morning ("Проснулся этим утром").

Кроме того, песни коллектива попали в фильмы и сериалы "Угнать за 60 секунд", "Фабрика футбола", "3000 миль до Грейсленда", "Торчвуд", "Симпсоны".