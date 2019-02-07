"Симпсонов" продлили до 32-го сезона

Сериал-чемпион "Симпсоны", тридцатый сезон которого мы в настоящее время с большой приязнью наблюдаем, продолжает оставаться орлом: шоу продлено компанией Fox еще на два сезона. То есть до 32-го включительно, ликует Rolling Stone.

Cоответственно, какое-то ранее раздававшееся шушуканье, что тридцатый может стать для сериала последним, - чистый бред сивой кобылы.

И хотя, как отмечает журнал, рейтинги шоу к этому дню "значительно снизились", и многие фанаты говорят, что у сериала - "резкий творческий спад", желтушная семейка по-прежнему стабильно привлекает к экранам до восьми миллионов зрителей на эпизод.

"Симпсоны" начались с мини-эпизода Good Night в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, премьера первой полноценной серий состоялась 17 декабря 1989-го.

Ранее сообщалось, что один из создателей "Симпсонов" назвал другого анимационного рекордсмена, наших "Машу и медведя", лучшим мультфильмом из всех, что он видел.