Итоги 2018 года: лучшие сериалы-продленки по версии "Кинократии". Часть 2

Уже через несколько часов многие из читателей "Кинократии", наверное, произнесут традиционные праздничные тосты и, пригубив шампанского, проследуют к телевизорам. Которые, разумеется, покажут много нового и интересного. В то время как мы предлагаем варианты, связанные с годом уходящим. Например, лучшие отечественные сериалы или лучшие фильмы . Плюс - мультики и достойные самого пристального внимания зарубежные многосерийные проекты. Новые ( раз , два ) и продленные. Первая часть рейтинга этих самых продленных - вот тут .

А прямо сейчас вы видите часть вторую и заключительную.

"Удивительная миссис Мейзел" / The Marvelous Mrs. Maisel (2-й сезон)

Воистину эталонная и безупречная еврейская мелодраматическая ретро-комедия, на просмотре которой перманентно приходится щипать себя, чтобы очнуться ото сна: просто не веришь, что такие чудесные вещи бывают.

Мириам "Мидж" Мейзел в исполнении несказанно милой Рэйчел Броснахэн - эпично холеная и ванильная домохозяйка из Нью-Йорка конца пятидесятых, после внезапной (ведь ничего не предвещало…) измены мужа открывающая в себе остроту языка

и талант к стендапу. И это тут же бросается в глаза не только ей.

Отличенные актеры, отличный сценарий, хорошие шутки, картинка - на загляденье. Вплоть до того, что персонажам иногда приходится рассуждать о неприятных запах, которые от них исходят - иначе можно подумать, что все они - не настоящие люди, а какие-то мармеладные мишки с глазками из черники.

Третий сезон - в следующем году. Пока без даты.

"Легион" / Legion (2-й сезон)

Если вы посмотрели первый сезон "Легиона" и ничего не поняли, то это еще ничего. Второй сезон - еще более невменяемый. Хотя сюжет вроде бы не такой уж и сложный: могучий мутант Дэвид Хеллер, сын профессора Ксавье, противостоит Царю Теней, он же Амаль Фарук, который в первом сезоне гнездился в его голове, был оттуда изгнан и теперь ищет собственное тело, где-то спрятанное.

С другой стороны, действие происходит то в чьем-то сознании, то в будущем, то в астральном мире, то в каком-то дереве-компьютере, то еще черт знает где. Чтобы вы понимали, один из персонажей - мужик с корзиной на голове и усатые женщины-андроиды (да, это как бы один персонаж). На сладкое - крутейшая битва супергероя с суперзлодеем (или наоборот, там все сложно с этим), которые в процессе распевают Behind Blue Eyes, уделывающая по зрелищности "Войну бесконечности" целиком. Однозначно лучшая экранная адаптация комиксов на планете.

"Викинги" / Vikings (продолжение 5-го сезона)

Пятый сезон культового шоу телеканала History беспрецедентно растянулся - стартовал он еще в ноябре 2017-го, а завершится только в январе 2019-го. Впереди у нас еще несколько серий, которые обещают немало простых радостей, за которые так ценятся "Викинги": дикое рубилово и резкие сюжетные повороты. Заделы под все это в уже вышедших эпизодах есть. И даже больше.

Трансляция сезона возобновилась в конце ноября уходящего года, и за эти пять серий нам уже успели показать немало. Ивар Бескостный все больше теряет связь с реальностью, попав под чары коварной искусительницы, и, объявив себя богом, конфликтует с теми родственниками, с которыми еще не успел разругаться. Лагерта в это время налаживает новые любовно-политические связи с саксами, у которых при правлении юного короля Альфреда сложилась своя специфическая атмосфера. Еще незавиднее дела у Флоки в Исландии.

К тому же в сериал возвращаются подзабытые герои первых сезонов - например, герцог Ролло. И - кое-кто еще. Составляющих для эффектного финала сезона предостаточно, ждем его с нетерпением в следующем году. А там уже и шестой не за горами - с Вещим Олегом Козловским.

Наш обзор новых серий.

"Последнее королевство" / The Last Kingdom (3-й сезон)

А вот другой примечательный проект, посвященный датскому вторжению на Альбион, британское "Последнее королевство", теперь выходит на Netflix, поэтому никакой чехарды со сроками здесь не предполагается - 10 серий третьего сезона (на две больше, чем в предыдущих двух) стали одновременно доступны 19 ноября.

Утред Рагнарссон, великий воин, придуманный автором исторических романов Бернардом Корнуэллом, продолжает свой тернистый путь к своей родной крепости Беббанбург, попутно и порой вопреки своей воле помогая королю Уэссекса Альфреду Великому закладывать основы будущего единого государства саксов, которое предстоит построить наследнику престола Эдуарду.

Мир - на пороге больших перемен: Альфред при смерти, к власти тянут свои грязные руки ушлые недоброжелатели, в стане датчан тем временем тоже неспокойно - в междоусобице безжалостно уничтожаются немаловажные персонажи. А сакс по рождению и язычник по вере Утред всё мечется между молотом и наковальней.

"Последнее королевство", все свободнее обращаясь с литературным первоисточником - циклом Корнуэлла "Сакские хроники", заметно прибавил технически и визуально выглядит все круче. Серия романов выходит до сих пор, и нас точно ждет продолжение сериала, который, очевидно, будет становиться масштабнее.

Наш обзор сериала.

"Двойка" / The Deuce (2-й сезон)

В эфире HBO наблюдалось сравнительное затишье, за которым кроется бурная деятельность - вовсю идет подготовка к долгожданному и бесконечно интригующему третьему сезону "Настоящего детектива" и грандиозному (кто-то сомневается?) финалу "Игры престолов". Но один из главных поставщиков качественного сериального контента для наших малых экранов, конечно, успел и в этом году кое-что предложить.

Помимо пары примечательных новинок, нельзя было пройти мимо второго сезона "Двойки", текущего проекта прославленного Дэвида Саймона ("Прослушка", "Покажите мне героя", "Поколение убийц").

Рассказ о формировании порнобизнеса в Нью-Йорке всё чаще перемещается с грязных улиц в студии - и иногда даже перескакивает на противоположное побережье с его глянцем и ковровыми дорожками. Однако меньше насилия и шокирующих сцен, которыми так любят козырять на HBO, не становится.

Совсем наоборот. К концу второй главы "Двойки" авторы сериала припасли для зрителя несколько трупов важных героев, наделив сюжет дополнительной детективной составляющей.

Один из ярчайших сериалов современности набирает ход, фонтанируя отличными актерскими работами (Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Лоуренс Гиллиард и др.) и со вкусом воспроизведенным духом безумного века.

"Голиаф" / Goliath (2-й сезон)

Билли Боб Торнтон вернулся к роли, которая сидит на нём как влитая. Талантливейший, но сильно пьющий и не очень везучий адвокат Билли МакБрайд после своего промежуточного триумфа в первом сезоне вновь противостоит сильным мира сего. И пускай не каждого Давида в этом чудовищном мире действительно можно свалить, благородная миссия таких голиафов, как главный герой одноименного сериала, от этого не обесценивается. Хотя бы потому, что не позволяет добить остатки веры в человечество.

Замечательный сериал Amazon заметно прибавил в мрачности, и эта тенденция наверняка продлится в третьей главе, о которой было объявлено совсем недавно.

"Лучше звоните Солу" / Better Call Saul (4-й сезон)

Спин-офф, которому удалось превзойти оригинал, - явление редкое. А уж спин-офф, которому удалось превзойти такой оригинал, как легендарные и задавшие новые стандарты в индустрии "Во все тяжкие", достоин бесконечных реверансов и шквала аплодисментов. Хотя, учитывая камерность и сдержанность Better Call Saul, лучше обойтись без эмоциональной буффонады и просто признать, что его четвертому сезону мы имеем дело с одним из сильнейших драматических триллеров современности. Способным держать зрителя в постоянном напряжении без пошлых сценарных качелей и прочих стандартных атрибутов "остросюжетного кино".

К тому же - по-прежнему радующим отменным черным юмором. И - что, пожалуй, важнее всего - внятно и последовательно рассказывающим историю падения в бездну неплохого и ни в чем не виноватого парня. Добродушный пройдоха Джимми Макгил постепенно превращается в циничную карикатуру на юриста (и вообще на человека) по прозвищу Сол Гудман, талантливый Боб Оденкерк блистательно изображает эти мучительные метаморфозы, остальные актеры не отстают, у каждого персонажа - от Майка Эрмантраута до Гектора Саламанки - своя личная трагедия. А когда в кадре поют бессмертный шлягер ABBA, становится не так-то просто не завыть от тоски.

Наша рецензия.

"Мир Дикого Запада" / Westworld (2-й сезон)

Вступительная глава нового предполагаемого флагмана HBO - хотя и поражала воображение впечатляющим размахом - заметно утомляла перманентным переливанием из пустого в порожнее, тщательным и комично многозначительным пережевыванием избитых моральных дилемм.

Во втором сезоне Джонатан Нолан и Лиза Джой наконец-то развернули свое высокобюджетное детище, сократив часы скучных лекций по робоэтике и превратив шоу в нечто совершенно иное.

МДЗ начал мутировать из очередной патетичной драмы о тяжелой андроидовой доле в безумный и эклектичный киберпанк. Заиграв новыми красками. И это явно только начало - пусть и запоздавшее на целый сезон.

Наша рецензия.

"Конь БоДжек" / BoJack Horseman (5-й сезон)

О целительной силе любви по-своему рассуждают и создатели главной в новейшей истории телевидения анимационной драмедии. "БоДжек" - по сию пору в списке главных проектов Netflix, а заданная им с самого начала планка позволяет дожидаться его ежегодного камбэка с расслабленной уверенностью в безупречности сценария. Правда, сам-то сценарий расслабиться не дает: проблем у многострадального антропоморфного коня - что бы там кому ни могло показаться на относительно оптимистичном старте пятого сезона - меньше не стало. Поэтому мучительно порефлексировать с ним за компанию опять пригласили всех желающих.

Апофеозом конского самокопания становится шестой эпизод с пронзительным похоронным монологом, достойным цитирования в учебниках (в том числе - по психологии). Хотя и без оного гривастому то ли мученику, то ли подонку - равно как и всей его "эзоповой компании" - есть, что предложить. Постмодернистская деконструкция неонуара, психоделический мюзикл, почти бунинская деструктивная мелодрама, фильм-путешествие, висельный "ситком", едкий стеб над MeeToo... Авторы BoJack Horseman с легкостью жонглируют жанрами, трендами и ситуациями, а гротескную "животную" сатиру совмещают с доступной лишь немногим глубиной экзистенциальных изысканий.

Наша рецензия.

"Симпсоны" / The Simpsons (30-й сезон)

Пока South Park и "Гриффины" (с чем поклонники названных шоу могут, опять же, яростно не соглашаться) все отчетливее буксуют, сдают позиции и явно устали от самих себя (https://rg.ru/2018/09/13/video-multserial-south-park-mozhet-byt-zakryt.html), желтая семейка-рекордсмен творит олимпийские чудеса, неизменно выдавая нестыдный уровень юмора, практически не опускаясь ниже планки, заданной еще в начале девяностых.

Юбилейный сезон шоу - в порядке полном. А на некоторые нелепые, на коленке слепленные шуточки можно (и нужно) смело и с легким сердцем закрывать глаза. Ведь и на Солнце есть пятна.

Текущий сезон закончится в следующем году. Дата старта 31-го еще не объявлялась.

И хотя ранее Эл Джин, продюсер и сценарист, один из создателей "Симпсонов", помянул, что тридцатый, возможно, станет финальным… простите, кто ж его посадит?! Он же… - и далее по тексту.