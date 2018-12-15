Появились постер и русский трейлер нового "Настоящего детектива"

Вышли анимированный постер и дублированный трейлер "Настоящего детектива".

Меньше месяца осталось до премьеры третьего сезона неонуарной повести от Ника Пиццолатто "Настоящий детектив", поэтому неудивительно, что новые материалы, об этом напоминающие, подвергают "бомбардировке" зрителя все чаще.

Напомним, что сюжет грядущей мрачной истории от Ника Пиццолатто развернется вокруг дела о странной пропаже детей, в котором слишком много подозреваемых. Однако детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорф) и не подозревают, что это чудовищное преступление станет не только последним в их карьере, но и кошмаром для всех, кто так или иначе знает о нем.

Предполагается, что история затронет несколько временных периодов: собственно расследование преступления, события после окончания расследования и попытка детектива Хэйса спустя годы рассказать журналистам, что же произошло на самом деле.

Помимо основных героев, свои версии происходящего расскажут безутешные родители (Скут МакНэйри и дочь Мерил Стрип Мэми Гаммер), школьная учительница (Кармен Эджого) и другие персонажи.

Ожидается, что третий сезон будет следовать духу культового первого, что косвенно подтверждается множественными деталями и параллелями - от религиозной составляющей и нуарных цитат до цветовой гаммы и задушевных бесед в автомобиле.

Кроме режиссеров Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Придержи тьму") и Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, шлифовать сценарий которому помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Новый сезон стартует на канале HBO 13 января 2019 года. В России шоу будет представлено "Амедиатекой" с 14 января - будет показано сразу два эпизода.