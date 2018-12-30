Итоги 2018 года: лучшие сериалы-продленки по версии "Кинократии". Часть 1

Чем ближе Новый год с его боем курантов, тем больше итогов года от "Кинократии". Для вашего удобства лаконично перечислим уже опубликованные нами рейтинги. Это полнометражное кино, анимационные телепроекты , отечественные сериалы - и новые импортные телешоу (как не особенно разрекламированные , так и без оговорок хитовые ).

Ну а теперь настало время лучших зарубежных сериалов, которые в 2018-м получили продолжения. Их тоже немало, поэтому публикаций снова будет две. Точнее первая - уже есть.

"Атланта" / Atlanta (2-й сезон)

Вышедший в сентябре 2016-го первый сезон "Атланты", проекта всесторонне развитого американского актера-сценариста-режиссера-продюсера, немаловажного музыканта и удивительно симпатичного в целом парня Дональда Гловера вполне гладко мог еще зайти под бирку "музыкальная комедия". В базисе рассказа - нелепая история заштатных расслабленных рэп-лузеров, медленно, но верно начавших ползти в горку.

Хотя и там Гловер уже давал финтов и раздавал авансы. Усугубившиеся во втором сезоне до впечатляющих, мягко говоря, сценарных размахов разброса, с эпизода к эпизоду перебегая от мелкогангстерской драмы за четыре сольдо к сюрреалистической трагедии, мелодраме и комедии абсурда.

Третий сезон заявлен на 2019-й, пока без точеной даты.

"Блеск" / GLOW (2-й сезон)

Сбалансированная и во всех смыслах хуковая ретро-драмедия с элементами матерой "мыльной оперы" в антураже Лос-Анджелеса середины восьмидесятых. Стремительно и крепко зацелованная критиками и зрителями. Каждый засос - по праву заслужен.

"Блеск" - местами до слез кровавой клюквой потешное повествование про становление, проистекающее через тернии и пень-колоду, шоу женского реслинга, инкрустированное отношениями внутри коллектива бой-баб. То и дело тихой сапой (не исключено, что невольно, на подсознании) пародирующее драму Поллака 69-го "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?". И украшенное такими прекрасными людьми, как комик Марк Мэрон и Элисон "Зоя-разрушительница" Бри (коллега, кстати, вышеназванного Гловера по знаковому гик-сериалу "Сообщество").

У третьего сезона даты премьеры пока нет.

"Американская история преступлений" / American Crime History ("Убийство Джанни Версаче", 2-й сезон)

Вторая часть сериала-антологии неутомимого Райана Мерфи в этом году собрала почти все возможные в своей категории награды - и каждую из этих наград честно заслужила. Уж очень хороша эта максимально подробная и скрупулезно детализированная повесть о чудовищной нравственной мутации и моральном разложении самовлюбленного, клинически не способного к эмпатии гея-фантазера Энди Кьюненена. Того самого, что начал просто (на самом деле - не просто) с болезненных попыток переделать самого себя, а закончил чередой хладнокровных убийств - с убийством гениального модельера-реформатора в качестве кульминации.

Роль маньяка принесла статуэтку "Эмми" Даррену Криссу - и, конечно, смотреть "Убийство" нужно прежде всего ради его бенефиса. Однако в наличии и другие прекрасные роли - чего стоят хотя бы Эдгар Рамирес, Пенелопа Круч и Рики Мартин. А еще эстетски оформленное шоу - уже привычно для проектов Мерфи - не скупится на актуальные высказывания по острейшим вопросам современной социальной повестки. В центре внимания оказываются проблематика сексуальной самоидентификации, гомофобия, срез человеческих пороков, грязная изнанка "свободного общества" - и так далее. "АИП", впрочем, не только беспощадно ставит диагнозы, но и весьма вовремя напоминает о вечном и спасительном: кто любит - тот любим.

Наша рецензия.

"Американская история ужасов" ("Апокалипсис", 8-й сезон)

После Дональда Трампа в мире "Американской истории ужасов" предсказуемо наступил апокалипсис. Первые 10 минут восьмого сезона - вообще, пожалуй, лучшее изображение конца света на телевидении. Ну и дальше всё тот же Райан Мерфи, главное детище которого с годами только хорошеет, планку не снижает. Разве что условный хэппи-энд с победой ведьм несколько разочаровал - ну да грех в 2018 году на победу ведьм жаловаться. Они там нынче, в Америке, по всем фронтам побеждают.

Самая жирная линия кроссовера первого и третьего сезонов - конечно, не та, что про кодлу женских сил добра, а та, что про Майкла Лэнгдона. Никто раньше, кажется, не задумывался, как именно рождение отпрыска дьявола должно привести к уничтожению мира. А вот Райан наш ненаглядный Мерфи задумался, и оказалось, что все не так просто. Антихрист в "Апокалипсисе" - несчастный, в сущности, ребенок, которого швырнули на землю, поставили перед ним недостижимую цель и никаких инструкций не дали. Как хочешь, так и выкручивайся. В результате методом проб и ошибок он таки преуспевает, однако в пути его поджидает множество неожиданностей, иногда трагичных, а зачастую - забавных. В принципе, "Американская история ужасов" никогда и не была про ужасы, теперь же это и вовсе черная комедия. Зато высочайшей пробы.

"Нулевой канал" / Channel Zero, (4-й сезон)

Наверняка найдутся желающие утверждение оспорить, но "Нулевой канал" сейчас - главный и наиболее убедительный конкурент "Американской истории ужасов" по ведомству хоррор-антологий. То есть один сезон - одна законченная история.

Визуально сочный, эстетизированный проект сценариста и продюсера Ника Антоски ("Ганнибал"), переносящий на экран так называемые - интернет-страшилки, предтечами которых были рассказываемые советскими детьми кошмарики про гроб на колесиках, черную руку и прочий мрачный разносол.

Четвертый сезон антологии, названный "Дверь грез", в чем-то перекликается со вторым ("Дом без конца") и непревзойденным третьим ("Отдел мясника"), еще раз беря в оборот то, что граф Калиостро в ленте Захарова называл материализацией чувственных идей. Причем, в отличие от опытов авантюриста Калиостро, у Антоски все серьезно, без ухмылки и с инфернально скрипящим креном на темную сторону, в самые болезненные и злые уголки разума.

О продлении шоу на пятый сезон информации пока не поступало.

"Проповедник" / Preacher (4-й сезон)

Как и "Американская история ужасов", "Проповедник" от сезона к сезону лишь совершенствуется. Поиски Бога (буквально) вынужденно прерваны, и обстоятельства заводят Джесси Кастера, Тюлип и вампира Кэссиди в обитель бабки первого, злой колдунье, главе мелкой банды реднеков. Одного из которых блестяще сыграл Колин Каннингэм, полюбившийся нам еще по безвременно ушедшей "Кровавой езде".

Третий сезон был сокращен на три эпизода по сравнению с предыдущим, и это пошло ему только на пользу. Приключения Гитлера на свободе, печальная история однополой любви двух непохожих кровососов, внутрисемейные разборки, геноцид кришнаитов, внезапная гибель библейского персонажа и прочее удалое безумие, плотно утрамбованное в десять серий, заставили руководство канала AMC хором закричать: "Еще! Еще"! Четвертый сезон, съемки которого почему-то будут проходить в Австралии, увидим в новом году.

"Эш против зловещих мертвецов" / Ash vs Evil Dead (3-й сезон)

В этом году нас постигла тяжелая утрата. Сериал "Эш против зловещих мертвецов" скончался, не приходя в сознание. То есть он прямо с рождения в сознание не приходил, за что мы его и любили.

Да, к третьему сезону "Эш" заметно сдал. Начал повторяться - верный признак старческой деменции. Но все равно даже в худшей своей форме он давал фору любым конкурентам помоложе. А прямо перед смертью вдруг как будто резко помолодел и налился силой: обрел небывалый доселе размах и посулил крутейшее мочилово в постапокалиптическом будущем. Но то заведомо был обман. Увы, Эш Уильямс убрал свой бум-стик и бензопилу на антресоль. Навсегда.

"Стэн против сил зла" / Stan Against Evil (3-й сезон)

Зато ближайший эпигон "Эша" пока еще в самом соку и дает жару. Впрочем, насчет четвертого сезона никакой ясности на данный момент нет, а рейтинги третьего по сравнению со вторым заметно упали. Но это не повод впадать в пессиместическое уныние: "Стэн" - продукт изначально нишевый и к тому же не требующий больших бюджетов.

Очевидно мизерный бюджет с лихвой компенсирует фантазия Дэна Гулд. В непоследнем, хочется верить, сезоне чуть ли не каждый эпизод по-своему изумителен. Пародия на "Секретные материалы", эпичная схватка гигантской гусеницы с Кинг-Конгом, в ходе побоища разрушающих город, вампирское зазеркалье и многие другие невероятные штуки заставляют задаться немым вопросом: как это вообще может кому-то не нравиться?

"Фортитьюд" / Fortitude (3-й сезон)

Начавшись как симпатичный оммаж скандинавскому нуару в суровых арктических декорациях, британский сериал "Фортитьюд" довольно быстро показал, что он на самом деле по самобытности способен утереть нос любому "зимнему" хоррору или триллеру, коих в наше время на экраны выходит десятки. Во втором сезоне хтоническое мракобесие, замешанное на мрачнейшей мистике и не менее темной научной фантастике, казалось, достигло предела. Но, показал сезон третий, не тут-то было.

В последней главе - самой короткой (всего четыре эпизода против 12 и 10 первых двух) - безумие, охватившее замкнутое сообщество полярного городка, обрело поистине инфернальный характер, как и неподъемно тяжелый взгляд Ричарда Дормера.

Смущает только то, что третий сезон, похоже, должен стать последним, и некоторое чувство недосказанности несколько портит картину.