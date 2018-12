Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года

Очередной титанический чарт обнародован в Сети, на этот раз - ста лучших песен уходящего года.

Составлением столь монструозного списка озаботилась The Guardian, на вершину топа выведя набравший 440 миллионов YouTube-просмотров трек This Is America 35-летнего американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Дональда Гловера (сериалы "Атланта", "Сообщество"), также выступающего как Childish Gambino.

В последующем перечне, основанном на опросах пятидесяти экспертов:

Make Me Feel шестикратной номинантки "Грэмми", американской певицы и продюсера Жанель Монэ.

No Tears Left to Cry "женщины года" Арианы Гранде.

Honey шведской певицы Робин.

Girlfriend француженки Christine and the Queens (настоящее имя - Элоиза Летисье).

Еще раз Гранде - на шестой строчке с Thank U, Next.

Hot Pink от британцев Let’s Eat Grandma.

Восьмое место - вновь Робин, с Missing U.

Рэперша Карди Би в коалиции с боливийцем Хосе Бальвином и пуэрториканцем Бэд Банни - девятые, их трек называется I Like It.

Замыкают десятку британцы из Манчестера The 1975 с Love It if We Made It.

Весь хит-парад:

Ранее сообщалось, что математики назвали двадцать важнейших фильмов за всю истории кино.