Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года

Очередной титанический чарт обнародован в Сети, на этот раз - ста лучших песен уходящего года.
Составлением столь монструозного списка озаботилась The Guardian, на вершину топа выведя набравший 440 миллионов YouTube-просмотров трек This Is America 35-летнего американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Дональда Гловера (сериалы "Атланта", "Сообщество"), также выступающего как Childish Gambino.
В последующем перечне, основанном на опросах пятидесяти экспертов:
Make Me Feel шестикратной номинантки "Грэмми", американской певицы и продюсера Жанель Монэ.
No Tears Left to Cry "женщины года" Арианы Гранде.
Honey шведской певицы Робин.
Girlfriend француженки Christine and the Queens (настоящее имя - Элоиза Летисье).
Еще раз Гранде - на шестой строчке с Thank U, Next.
Hot Pink от британцев Let’s Eat Grandma.
Восьмое место - вновь Робин, с Missing U.
Рэперша Карди Би в коалиции с боливийцем Хосе Бальвином и пуэрториканцем Бэд Банни - девятые, их трек называется I Like It.
Замыкают десятку британцы из Манчестера The 1975 с Love It if We Made It.
Весь хит-парад:
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