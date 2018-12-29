Итоги 2018 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии". Часть 2

Мы, честно говоря, и сами не понимаем, когда - и как - успели всё это пересмотреть, однако перед вами - снова итоги года от редакции "Кинократии". Наша цель - сделать максимум, чтобы у вас в грядущие долгие выходные появилась альтернатива застольным марафонам - хотя бы в виде марафонов у экрана.

А тут уж - выбирай не хочу. Фильмы, многосерийные мультики, приятно удивившие российские телевизионные проекты - и масса импортных. О последних и продолжаем разговор. С первой частью рейтинга лучших зарубежных сериальных премьер 2018-го можно ознакомиться по ссылке. Но то, скорее, аперитив для желающих вообще ничего достойного не пропускать. В то время как главное блюдо - стопроцентные хиты - прямо здесь.

"Острые предметы" / Sharp Objects

Журналистка Камилла Прикер (Эми Адамс, она же - сопродюсер проекта), сознательно тускловатая, но чрезвычайно миловидная, хоть и вечно насупленная девица с алкоголизмом и немедленной демонстрацией внутреннего излома, откомандирована из Чикаго в свой тихий родной город, где происходит резонансный шокер - с особой жестокостью убита школьница.

Сериал снят по страстно зацелованному Стивеном Кингом дебютному одноименному роману американки Гиллиан Флинн. Адаптацией занимались для HBO Жан-Марк Валлё, ранее себя красиво показавший нездоровой "мыльной оперой" "Большая маленькая ложь", и делавшая, в том числе, "Баффи" и "Ангела", Марти Ноксон.

"Острые предметы" - восемь эпизодов, не предусматривающих продолжения. Из которых пару-тройку можно было бы безболезненно купировать. Или же, в идеале, поступить как с экранизацией "Исчезнувшей" того же автора - крепко уложить книгу в формат большого полнометражного кино, не растекаясь по древу рассеянной атмосферностью. Но что сделано - то сделано. И сделано не самым скверным образом. В чем, впрочем, процентов на пятьдесят - заслуга чудесной Адамс.

"Шучу" / Kidding

Бенефис Джима Керри, у которого последние годы выдались сложными и чей специфический нрав и ранее не был секретом. Но тут - тот, кто он есть по эту сторону экрана. Актер делает то, от чего настоятельно предостерегает китайская присказка "никогда не показывай людям своего дракона" - то есть не выворачивайся перед ними. А Керри десять серий первого сезона только тем и занят, что изощренно и сумрачно выворачивается. Зрелище - чудовищное, на психологической грани.

"Шучу", созданная Мишель Гондри - жесточайшая, морально опустошающая и физически изнашивающая драма, представляемая как драмедия, содержащая-де комедийные элементы. Но невозможно избиваться от ощущения, что слово comedy здесь совершенно лишнее.

"Патрик Мелроуз" / Patrick Melrose

Бенедикт Камбербэтч продолжает раскрывать бесконечные грани своего актерского таланта. Недаром один из самых выдающихся британских актеров этого поколения давно мечтал сыграть героя автобиографических повестей писателя Эдварда Сент-Обина.

За пять эпизодов, в которые укладывается сериал Showtime и Sky Atlantic, персонаж успевает прожить целую жизнь и продемонстрировать небывалую многослойность, почти незаметно для зрителя из буйного прожиги превращаясь в глубоко трагическую личность.

Неповторимая, граничащая с чистой мизантропией английская ирония и ошеломляюще откровенная рефлексия на тему островного мировоззрения с его легионом неприглядных архетипов, вываливающихся из шкафов - "Патрик Мелроуз", пожалуй, один из самых значимых британских сериалов последних лет и точно - самый примечательный в уходящем году.

Наша рецензия.

"Леденящие душу приключения Сабрины" / Chilling Adventures of Sabrina

Одной из флагманских новинок вездесущего Netflix не стоит прощать ее слишком навязчивую (и, увы, неизбежную в нынешних условиях) пропаганду феминизма и пресловутой диверсификации, однако и поводов полюбить ее - предостаточно. "Взрослое" переосмысление дурацкого ситкома про юную колдунью - отличный подарок ностальгирующим по классическим хоррорам, темному фэнтези и, разумеется, тинейджерским мелодрамам.

В наличии - и завораживающая атмосфера мрачной сказки, и черный юмор, и стильные декорации городка Гриндэйла, где "хеллоуин не прекращается никогда", и занятный сценарий, и целая толпа запоминающихся персонажей. Включая сверхобаятельного черного кота Салема и саму Сабрину, старательно сыгранную милейшей Кирнан Шипкой.

Наша рецензия.

"Маньяк" / Maniac

И снова Netflix. Условный ремейк норвежского телешоу, а на деле - бенефис Кэри Фукунаги, известного режиссированием первого сезона "Настоящего детектива" и крайне непростым характером. "Маньяк" стал для него чуть ли не первой возможностью поработать без контроля извне - и, как следствие, этаким экзаменом на "авторскость". Так что снято все (или почти все) с подвывертом, изюминкой и подходом по принципу "я художник, я так вижу".

Те, кому не по нраву "игрушечный" сюрреализм Мишеля Гондри и Терри Гиллиама, могут с чистой совестью проходить мимо. Остальные, как некогда было сказано, прутся. То есть получают удовольствие от вырвиглазного фейерверка олдскульных спецэффектов, кульбитного сценария и Джоны Хилла с Эммой Стоун в главных ролях.

"Убивая Еву" / Killing Eve

Снова про шпионов, но на этот раз не столь угрюмо, как в "Двойнике", а вполне себе даже весело. В центре истории - сложные взаимоотношения психопатичной русской киллерши экстра-класса и простой домашней тетеньки, которая скромно перебирала себе бумажки в офисе британской разведки, пока вдруг не засосала ее опасная трясина. И жизнь ее теперь - вечная игра в кошки-мышки с этой самой киллершей.

Джеймсбондовский размах, коэновская героиня Сандры О, непролазные заросли клюквы (хорошей такой, правильной) и тщательно избегающий банальных ходов сюжет обеспечили "Еве" номинацию на "Эмми" и две номинации на "Золотой глобус". Ну и продление на второй сезон, конечно же.

Наша рецензия.

"Барри" / Barry

Грустный киллер, которому, в отличие от его коллеги из "Убивая Еву", совсем не по нраву ремесло мокрушника, неожиданно находит себе дело по душе - актерство. Казалось бы: ну и хорошо же! Ан нет. Из киллеров просто так не уходят. Особенно в киноиндустрию - герой "Достать коротышку" не даст соврать.

Авторский проект комика Билла Хейдера (он и сценарист, и продюсер, и режиссер, и исполнитель титульной роли) - настоящие эмоциональные американские горки. То до колик смешно, то очень-очень грустно. Тогда как на самом деле это чудовищная трагедия человека, который всего лишь хочет быть счастливым, но на пути к счастью вынужден оставлять за собой жирный кровавый след. И страдания его - к несчастью для него и к счастью для нас - продолжатся еще как минимум один сезон.

Наша рецензия.

"Возвращение домой" / Homecoming

Джулия Робертс играет полуобразованную психологиню, которая работает в программе реабилитации вернувшихся из горячих точек солдат. Что-то с этой программой явно не заладилось, потому что в неопределенно отдаленном будущем она подалась в официантки и почему-то ничего не помнит. Выяснить, что же там произошло, твердо намерен мелкий чиновник Пентагона, сыгранный Ши Уигхэмом. В чем ему пытается помешать бывший начальник героини Робертс - очередная злодейская роль Бобби Каннавале.

Мудрено сконструированный пацифистский сериал от создателя "Мистера Робота" Сэма Эсмэйла бичует американскую военщину и учит нас, что амнезия - возможно, не самый последний способ бороться с теми или иными проблемами. Две параллельно развивающиеся временные линии, разделенные простым, но эффектным приемом, сходятся не самым неожиданным, прямо скажем образом, но это еще не конец - Amazon заказал сразу два сезона.