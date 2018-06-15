Сериал на выходные: "Барри" - грустный киллер мечтает стать актером

Нынче, как знает любой пожиратель современной телевизионной продукции, в особом почете драмедии и прочие сэдкомы. Такие вроде бы комедии, где ты сначала хохочешь радостно, а потом вдруг резко перестаешь хохотать - и в слезы. Потом опять хохочешь - и опять в слезы. Эмоциональные американские горки, принцип которых был изобретен, конечно, давно - у ирландцев это вообще фирменная особенность юмора (см. любой фильм любого МакДонаха), - но поставлен на поток лишь в последние годы.

Сериал HBO "Барри", свежий и яркий представитель криминального жанра, отличается от ему подобных тем, что в нем трагическая составляющая, сила, тянущая эмоциональную синусоиду в сторону отрицательных значений, сосредоточена в одном персонаже - титульном.

За созданием "Барри" стоит Билл Хейдер, актер, сценарист, продюсер и режиссер, выступивший здесь во всех своих ипостасях, в том числе исполнив главную роль. Он, чтобы сразу все прояснить, среди прочего, много трудился над мультсериалом South Park. В частности, был соавтором одного из мрачнейших эпизодов - того, где Стэн отмечает десятый день рождения и начинает видеть во всем вокруг экскременты - в буквальном смысле. Ну а это, соответственно, - главное его детище.

Барри - высокого класса наемный убийца со взором, преисполненным печали. Барри гложет нескончаемая депрессия, потому как стрелять в людей за деньги удовольствия ему совсем не доставляет, а ничего другого он не умеет. Когда-то его, только отслужившего морпехом, завербовал наглый прощелыга Фьюкс, и с тех пор Барри тянет эту лямку, не в силах что-то изменить из-за целого комплекса внутренних факторов: неуверенности в себе, застенчивости, слабоволия.

Но вот поступает заказ на работу в Лос-Анджелесе. Местный глава российской мафии (имеются в виду выходцы из одного конкретного субъекта, но выглядят они, мягко говоря, не аутентично и носят имена типа Горан Пазар, НоХо Хэнк и Вася) желает избавить мир от любовника своей жены. Выслеживая жертву, Барри случайно оказывается в драмкружке и понимает: это как раз то, чего ему так не хватало. Он влюбляется в начинающую актрису, девицу скверного нрава, крайне эгоистичную, но симпатичную, заводит новых друзей, заражается харизмой престарелого худрука и окончательно выбирает себе в призвание лицедейство.

Все бы хорошо, но есть кое-какие нюансы. Помимо даже самого очевидного - неплохо было бы талантом обладать, - так запросто профессию киллера не меняют. Это вам не из мерчендайзеров в супервайзеры переквалифицироваться. Заказ получен - заказ надо выполнить. И уже здесь, на первом этапе пути к мечте вмешиваются непредвиденные обстоятельства. В результате фирма-заказчик недосчитывается нескольких сотрудников. Чем руководство сильно недовольно. Да и полиция не дремлет, что-то вынюхивает усердно.

Барри обладает удивительной способностью, подобной мидасовому дару. Все, чего он касается, обречено. Любые его действия неизменно приводят к чьей-нибудь смерти. Чем сильнее он тянется к свету, тем плотнее над ним и его окружением сгущаются тучи. Как следствие - шлейф из трупов за ним растет прямо пропорционально его прогрессу в достижении цели, что вдвойне обидно - благой.

Российская мафия на самом деле - милейшие люди. Нет, ну наркоторговлей промышляют, пытками изощренными увлекаются, это да. Но в остальном - милые, забавные дурачки. Так и хочется за щечки их пухленькие потрепать. И полицейские - тоже смешные. И студенты-актеры. Все, в общем, очень классные, глупенькие и крайне потешные. Пока рядом нет Барри.

Нам ли не знать, каково это - когда хочешь как лучше, а получается как всегда. Но взгляните на ситуацию с другой стороны. Всегда ведь есть три варианта: стараться делать как лучше, делать как всегда и ничего вообще не делать, сдаться. Из них два контрпродуктивны и лишь один дает какую-то надежду на качественное изменение. На то, что в этот раз дорога, вымощенная добрыми намерениями, куда-нибудь свернет. А если и не свернет, то шагать по ней точно будет нескучно.