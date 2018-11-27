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Создатель "Симпсонов" назвал "Машу и медведя" лучшим мультфильмом

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    27.11.2018, 15:40
Текст:   Олег Усков

Американский сценарист и продюсер Майк Рейсс, один из создателей "Симпсонов" и мультфильмов серии "Ледниковый период", прокомментировал недавнюю публикацию в западной периодике, где сверхпопулярный российский анимационный сериал "Маша и медведь" вновь попытались обвинить в идеологической диверсии на мягких лапах.

По мнению именитого мультипликатора, которым он поделился в интервью с РИА Новости, усмотренное "аналитиками" никак не соответствует истине. Более того, он вообще не может понять, о чем говорит "эксперт".

Фото: kinopoisk.ru
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"Я смотрел его (мультфильм "Маша и медведь" - "РГ-Кинократия") на анимационном фестивале в Боснии. Мне показали несколько эпизодов, и я сказал: "Да это же лучший мультфильм! Давайте дадим ему главный приз", - заявил Майк.

На что организаторы ответили, что не могут давать ему призы каждый год.

"Мне кажется, это классика, он станет в ряд лучших образцов анимации", - уверен господин Рейсс, в компетенции которого, по крайней мере, по части анимации, усомниться как минимум абсурдно.

Майк Рейсс родился в 1959 году в Бристоле. Начал работать на ТВ в восьмидесятые, продюсируя ряд телешоу, включая "Альфа". В 1989-м был приглашен в "Симпсоны".

Написал сценарии, помимо прочего, к комедии "Кувалда", фильму "Мое большое греческое лето", "Симпсонам в кино".

Ранее сообщалось, что Рейсс не исключает своего переезда в Россию.

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