Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков

Популярнейшая российская анимационная франшиза "Маша и Медведь" все не дает зарубежным "аналитикам" и "экспертам" спать спокойно.

Напомним: ранее Машу и Топтыгина клеймили наймитами Кремля финны и прибалты, тогда как израильтяне пошли того дальше, поставив энергичному ребенку устрашающий психиатрический диагноз.

Теперь - снова здорово. Согласно мнению, изложенному The Times, детский мультфильм - не что иное, как чистой воды, хоть и опытно замаскированная, "пропаганда".

Во всяком случае, к такому сенсационному выводу пришли критики. А именно Марк Бридж, полагающий, что телепередача про озорную девочку и медведя, которую "наблюдают миллионы британских детей", это - инструмент той самой "мягкой пропаганды Кремля".

Издание уточнило, что объем "диверсии" воистину зловещ, поскольку на англоязычную версию "Маши и Медведя" подписаны на YouTube более четырех миллионов пользователей, а общее число просмотров эпизодов серии на всех языках составляет сорок миллиардов.

Детям нравится наблюдать за "злобной маленькой девочкой и ее милым гигантским опекуном". А профессор Энтони Глис из Университета Букингема, "эксперт в области разведки", говорит следующее: "Маша - злющая, даже довольно противная и хитрая. При этом всегда много на себя берет - явно не по силам". После чего у профессора следуют диковинные намеки на руководство России.

Тогда как медведь - добродушный увалень, призванный усыпить-де бдительность Запада, очаровывая и навевая на него приятные эмоции.

При этом, напоминает РИА Новости, в пресс-службе студии "Анимаккорд", занимающейся производством серии, ясно дали понять, что "Маша и Медведь" - независимый проект, не получающий никакого государственного финансирования. Над выводами "аналитиков" снова весело посмеявшись.