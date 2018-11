Создатель "Симпсонов" внезапно заявил о возможном переезде в Россию

59-летний американский сценарист и продюсер Майк Рейсс, один из создателей бесконечных "Симпсонов", "Альфа" и "Ледникового периода", признался, что он "полностью русский по материнской линии", и выразил желание переехать в Россию.

26 ноября Майк выступит в Москве перед российскими менеджерами и предпринимателями, в рамках чего продюсер дал интервью ФАН. Проакцентировав свою симпатию к нашей стране.

Рейсс посулил рассказать на встрече про все те "удивительные факторы", которые сделали "Симпсонов" хитом, пообещал вместе с аудиторией перенестись в самые первые дни шоу, "когда в него никто не верил и никто не хотел там работать", и раскрыть "четыре секрета успеха, которые могут пригодиться любому предпринимателю".

А когда продюсера спросили, готов ли он последовать примеру, скажем, Стивена Сигала, который также выступит на этом форуме, и попросить российского гражданства, Майк такой возможности не исключил. Поясняя, что "всегда полезно иметь запасной аэродром" (a second country to go to). И Россия в контексте - хороший вариант. "Ведь я полностью русский по материнской линии", - сообщил Рейсс.

Не вдаваясь, впрочем, в детали, что именно могло бы побудить его присматривать пути отхода.

Майк Рейсс родился в 1959 году в еврейской семье в Бристоле, Коннектикут. Его отец был врачом, мать - домохозяйка. В восьмидесятые начал работать на ТВ, продюсируя The Tonight Show Starring Johnny Carson, It's Garry Shandling's Show, "Альфа". В 1989-м был приглашен на "Симпсонов".

Написал сценарии к культовой комедии "Кувалда", фильму "Мое большое греческое лето", "Симпсонам в кино", третьему и четвертому "Ледниковым периодам", выступил сценаристом, режиссером и продюсером вычурного анимационного сериала "Голубая утка". Работал над другим небанальным мультшоу - "Облонгами". Снялся в комедийном хорроре "Голый монстр".