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Создатель "Симпсонов" внезапно заявил о возможном переезде в Россию

Анимация
    20.11.2018, 17:25
Текст:   Олег Усков

59-летний американский сценарист и продюсер Майк Рейсс, один из создателей бесконечных "Симпсонов", "Альфа" и "Ледникового периода", признался, что он "полностью русский по материнской линии", и выразил желание переехать в Россию.

26 ноября Майк выступит в Москве перед российскими менеджерами и предпринимателями, в рамках чего продюсер дал интервью ФАН. Проакцентировав свою симпатию к нашей стране.

Рейсс посулил рассказать на встрече про все те "удивительные факторы", которые сделали "Симпсонов" хитом, пообещал вместе с аудиторией перенестись в самые первые дни шоу, "когда в него никто не верил и никто не хотел там работать", и раскрыть "четыре секрета успеха, которые могут пригодиться любому предпринимателю".

Фото: youtube.com/ 20th Century Fox
Вышел трейлер "детского" "Дэдпула"

А когда продюсера спросили, готов ли он последовать примеру, скажем, Стивена Сигала, который также выступит на этом форуме, и попросить российского гражданства, Майк такой возможности не исключил. Поясняя, что "всегда полезно иметь запасной аэродром" (a second country to go to). И Россия в контексте - хороший вариант. "Ведь я полностью русский по материнской линии", - сообщил Рейсс.

Не вдаваясь, впрочем, в детали, что именно могло бы побудить его присматривать пути отхода.

Майк Рейсс родился в 1959 году в еврейской семье в Бристоле, Коннектикут. Его отец был врачом, мать - домохозяйка. В восьмидесятые начал работать на ТВ, продюсируя The Tonight Show Starring Johnny Carson,  It's Garry Shandling's Show, "Альфа". В 1989-м был приглашен на "Симпсонов".

Написал сценарии к культовой комедии "Кувалда", фильму "Мое большое греческое лето", "Симпсонам в кино", третьему и четвертому "Ледниковым периодам", выступил сценаристом, режиссером и продюсером вычурного анимационного сериала "Голубая утка". Работал над другим небанальным мультшоу - "Облонгами". Снялся в комедийном хорроре "Голый монстр". 

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