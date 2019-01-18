Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Анимаккорд", живописание битвы Маши с кашей посмотрели на данный момент более 3,4 миллиарда раз.

"Эпизод "Маша плюс каша" вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом / анимационным видео на YouTube", - рассказали на студии. Добавив, что серия стала единственным анимационным видео в мире, которое входит в Топ-5 самого просматриваемого контента на YouTube за все время существования платформы.

Общее же количество просмотров контента с Машей и Медведем на YouTube превышает 42 миллиарда.

Премьера нового эпизода сериала, названного "Вся жизнь - театр", обещана на 25 января.

К слову, Маша и Медведь, впервые появившиеся на людях в 2009 году, в этом месяце отмечают десятилетие.

Ранее сообщалось, что российские герои неизменно вызывают припадки у зарубежных "аналитиков", а израильтяне и вовсе заподозрили у ребенка шизофрению.