В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви

В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека. Вооруженный мужчина ворвался в храм и начал стрелять по находившимся там прихожанам.

Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Однако очевидцы утверждают, что главной целью нападавшего был пастор, которому удалось спастись бегством. Прибывшая на место полиция была вынуждена применить оружие, чтобы задержать стрелка. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Globo.

По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность. Полицейские пришли к такому выводу в связи с тем, что жена избежавшего смерти пастора, до замужества находилась в отношениях со стрелком. Эта женщина, ставшая четвертой жертвой преступника, скончалась в тот же день от ножевых ранений.