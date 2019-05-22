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22.05.2019 04:26
Рубрика: В мире

В центре Алеппо взорвались два ракетных снаряда

На севере Сирии, в Алеппо взорвались два ракетных снаряда. Об этом в среду сообщил телеканал Al Ekhbariya в своем Twitter.

В Сирии при атаке боевиков погибли двое военнослужащих САР

Уточняется, что оба снаряда были выпущены по центральной части этого крупнейшего города САР, пишет ТАСС. Сейчас место происшествия оцеплено силами безопасности, прибыли несколько машин скорой помощи. Более подробной информации об атаке на Алеппо не поступало. Также ничего не сообщается о пострадавших и разрушениях.

Ранее боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Все снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО авиабазы. Чуть позже средства разведки выявили установку РСЗО, из которой террористы вели огонь. Она располагалась на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль в провинции Идлиб. По указанному району авиация ВКС России нанесла точечный удар, уничтожив ракетную установку.

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