Новости

В МИД высоко оценили роль парламентской дипломатии 14:30
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии 14:20
В Ленобласти нашли владельца вертолета, чуть не севшего на пляж 14:13
Спикер Рады назвал указ Зеленского о роспуске парламента незаконным 14:09
Toyota выпустит новый кроссовер - конкурента Renault Captur 14:09
Собянин провел личный прием граждан 14:08
Тысячи испанских таксистов подали иски против Uber и Cabify 14:04
Под Волгоградом вынесен приговор за убийство из-за громкой музыки 13:48
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции 13:47
В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой 13:47
В Крыму с начала года отдохнули более миллиона туристов 13:45
На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн 13:39
"Примаковские чтения" пройдут 10-11 июня 13:32
В Железноводске грузовик переехал двух отдыхавших на газоне женщин 13:28
Кубанские врачи освоили уникальный метод лечения панкреатита 13:24
В МВФ прокомментировали новость о досрочном отзыве миссии из Киева 13:22
Лавров: Россия готова поддержать Киргизию во всех начинаниях 13:05
Росздравнадзор заблокировал сайт, ставивший диагнозы онлайн 13:05
Сотрудника СБ МВД Дагестана задержали после нападения на полицейского 13:02
Прокуратура Карелии потребовала отправить поджигателя церкви на лечение 13:02
Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 13:47
Рубрика: В мире

В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой

Текст: Сергей Новиков

В Донецкой народной республике подтвердили задержание на своей территории группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в ходе успешно проведенной операции Народной милиции ДНР была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов.

Разведка ДНР: Солдаты ВСУ застрелили командира, чтобы не идти в бой

Ранее о задержании восьми военнослужащих сообщили в штабе так называемой Операции объединенных сил в Донбассе. сообщил о задержании силами ДНР восьми военнослужащих ВСУ.

"По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны", - сообщается в заявлении на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Командование "принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения украинских военнослужащих", подчеркнули в штабе.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом