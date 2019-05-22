В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева

В Госдуме утвердили план по проработке вопросов, поднятых во время отчета премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщил в ходе пленарного заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, план был утвержден рабочей группой, созданной Госдумой совместно с правительством по итогам отчета. Напомним, что Медведев выступал перед депутатами 17 апреля.

- План содержит 45 пунктов, которые предполагают различные предложения по изменению законодательства, - пояснил Жуков, - а также обязанность комитетов палаты контролировать реализацию плана.

Среди пунктов плана - оказание помощи в погашении ипотеки тем, у кого родился третий ребенок или последующие дети. Кроме того, по итогам отчета подготовлен законопроект о вопросе горячего питания в школах, сейчас идет его проработка с правительством.

Другие пункты плана посвящены, в частности, "дачной амнистии", гарантиям сокращенного трудового дня для женщин на селе, нестационарной торговле.