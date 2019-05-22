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22.05.2019 13:56
Рубрика: В мире

В Испании хотят лишить полномочий пяти каталонских парламентариев

Текст: Юрий Когалов
Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к парламенту с просьбой приостановить действие полномочий одного сенатора и четырех депутатов. Речь идет о пяти каталонских политиках, проходящих по делу о мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств в рамках подготовки и проведения в 2017 году референдума о независимости региона.

По итогам внеочередных парламентских выборов в Испании, которые состоялись 28 апреля, Рауль Ромева прошел в сенат, а Ориол Жункерас, Жозеп Руль, Жорди Туруль и Жорди Санчес - в конгресс депутатов. Около полутора лет они находятся в предварительном заключении, однако это не помешало каталонским политикам выдвинуть свои кандидатуры и покинуть стены тюрьмы, чтобы принять участие в процедурах формирования парламента. Хотя суд запретил обвиняемым общаться с прессой, через свое выступление перед будущими коллегами они донесли до журналистов свою главную цель - добиться создания республики.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
Каталония отметила беспорядками первую годовщину со дня референдума

Прокуратура напоминает, что по закону лица, преследуемые по обвинениям в мятеже и находящиеся в предварительном заключении, должны быть отстранены от выполнения полномочий любой выборной должности. В ведомстве призывают парламентариев не доводить дело до суда и кулуарно решить этот вопрос.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, несмотря на запрет конституционного суда. Около 90% из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение региона от Испании. После того как парламент Каталонии 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы на 21 декабря того же года. По итогам голосования националисты смогли сохранить большинство, однако в течение полугода не могли сформировать правительство. Глава Женералитата был выбран только в мае 2018 года - со второй попытки им стал Ким Торра.

Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида

Мадрид обвинил в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств наиболее влиятельных каталонских политиков, большинство из них были задержаны в ноябре 2017 года и тех пор находятся в предварительном заключении (суд над ними начался в феврале этого года, и процесс продолжается до сих пор). Несколько человек, в том числе бывший глава Женералитата Карлес Пучдемон, скрылись за границей. Власти Испании выдали международный ордер на их арест, однако потом отозвали его из-за особенностей законодательства разных стран. Впрочем, вернуться на родину они не могут, иначе сразу будут арестованы.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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