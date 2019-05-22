В Кремле призвали Украину соблюдать права нацменьшинств

В Кремле рассказали, что делается для защиты прав русскоязычных на Украине.

Вчера в телефонном разговоре с лидерами Франции и Германии президент России Владимир Путин поднял вопрос закона о языке на Украине.

"Мы, безусловно, хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права нацменьшинств", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, сколько людей говорит на русском языке на Украине, и предпочли бы видеть, что их права были бы обеспечены", - заметил представитель Кремля.

"Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится", - произнес Песков.

На вопрос о мерах по защите русскоязычных, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "российская сторона ставит активно инициативно этот вопрос в ходе контактов с европейскими лидерами, и мы надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону, чтобы способствовать обеспечению этих прав".