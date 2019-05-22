В Мексике продадут имущество коррупционеров, чтобы помочь бедным

Правительство Мексики проведет в воскресенье аукцион с целью продажи дорогостоящих автомашин и другого имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников, в рамках специальной программы по оказанию помощи бедным, сообщает Reuters. На торги планируется выставить 77 автомобилей на общую сумму полтора миллиона долларов.

"Будем действовать как Робин Гуд, забирая у богатых и передавая бедным", - заявил руководитель ведомства по возврату украденных у народа богатств Риккардо Родригес.

По его словам, вырученные от продажи техники, украшений и другого имущества средства будут переданы в наиболее бедные муниципальные образования на юге страны. Также предусматривается проведение аукциона по продаже недвижимости наркобаронов, за которую правительство рассчитывает получить не менее семи миллионов долларов. Деньги будут переведены реабилитационному центру для молодежи, в котором помогают справиться с наркозависимостью.

В прошлом месяце президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор объявил о планах по созданию госпрограммы "Робин Гуд" по искоренению коррупции и криминала. Глава государства сократил зарплату чиновникам, чтобы сэкономить средства для благотворительных целей. По данным экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ежегодно ВВП Мексики не досчитывается порядка 5-9% из-за коррупции.