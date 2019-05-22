У каждого россиянина появится доступ к своим электронным медицинским документам, рецепты станут цифровыми, информационные системы начнут помогать врачам лечить пациентов. О том, как изменят нашу медицину цифровые технологии, рассказала "Российской газете" заместитель министра здравоохранения Елена Бойко.

При диагностике и лечении пациентов врачи будут получать "подсказки" от медицинских информсистем. Фото: Анатолий Медведь

Елена Львовна, а я смогу закрывать электронные больничные заочно? Например, не буду ходить к врачу, когда поправлюсь, а сообщу ему об этом дистанционно? Бумажный-то больничный уже не нужен.

Елена Бойко: Закон запрещает заочно ставить диагнозы. Разрешает только консультирование, дистанционное наблюдение и корректировку лечения. Закрывать дистанционно больничный - тоже нельзя. Врач должен осмотреть пациента, убедиться, что он действительно выздоровел.

При переезде в другой город пациентам не придется возить с собой бумажные медкарты. Для доступа к ним нужны будут только компьютер и интернет

Цифровизация - не панацея, информационные системы не заменят врачей. Это инструмент. Самое сложное - перестроить организационные процессы с учетом возможностей новых технологий, разработать новые регламенты взаимодействия. Во всем нужен разумный подход, тогда это действительно положительно изменит нашу жизнь. Это главная задача всех федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

А что тогда с внедрением телемедицинских консультаций, о которых тоже идет речь в проекте? Лечиться-то дистанционно можно будет?

Елена Бойко: Уже реализуется федеральный проект по развитию Национальных медицинских исследовательских центров. Это федеральные учреждения, которые в нашей стране осуществляют функции "головных" организаций по закрепленным за ними профилям медицинской помощи. Сердечно-сосудистая хирургия, онкология, кардиология, офтальмология, акушерство и гинекология - всего более 20 укрупненных профилей.

Национальные медицинские исследовательские центры отвечают за качество организации и оказания медицинской помощи во всей стране по своему профилю.

Для выполнения этой задачи Минздрав России запустил федеральную телемедицинскую систему, которая связала центры и головные медорганизации по профилю каждого региона. Всего к системе подключено более 700 таких организаций, и они оказывают круглосуточно экстренные и плановые консультации.

Получается, только врач может связаться со специалистом центра и проконсультироваться с ним? Или у пациентов тоже будет такая возможность?

Елена Бойко: Только врачи головных медицинских учреждений в регионе по данному профилю.

В свою очередь медицинские организации первого и второго уровня субъекта должны обращаться за консультацией в региональные головные медучреждения. В регионах есть возможность проведения видеоконференций между медицинскими организациями, но системность взаимодействия еще предстоит организовать.

Уже все больницы и поликлиники страны подключены к интернету. До конца 2021 года он будет доступен и фельдшерско-акушерским пунктам

Есть планы соединить все медицинские системы страны? Чтобы человек, переезжая из региона в регион, не возил за собой медкарточку, но везде мог получить медпомощь, согласованную с его историей болезни? Или чтобы результаты анализов, сданных в частных клиниках, попадали напрямую лечащему врачу в государственное медучреждение?

Елена Бойко: Главная задача - выстроить работу медицинских информационных систем на уровне региона, завершить их интеграцию с подсистемами Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Частные медорганизации тоже будут со временем подключены к ним, учитывая, что многие из них работают в программе госгарантий. При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.

А что сейчас мешает этому?

Елена Бойко: Сейчас эта возможность доступна не для всех граждан. Для этого необходимо, чтобы медорганизации были подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские документы в цифровом формате, хранили их у себя и регистрировали (передавали ссылки об их наличии) в федеральную систему.

Доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам должен быть обеспечен до конца 2024 года.

Давайте подробнее расскажем о цифровом контуре.

Елена Бойко: Все регионы России должны будут создать централизованные региональные системы, которые составляют региональный цифровой контур здравоохранения.

Мы говорим централизованные, и это означает, что все медицинские организации (поликлиники, стационары) региона должны к ним подключиться. Это очень важно, потому что они обеспечивают взаимоувязанные процессы региональной системы здравоохранения: скорая помощь, телемедицинские консультации между врачами медорганизаций разного уровня, единая система лабораторных исследований, единый архив медицинских изображений (КТ, МРТ), системы закупок и распределения льготных лекарств, электронных рецептов.

Понятно. Это уже где-то работает?

Елена Бойко: Да, во многих регионах есть, но не масштабно.

Скажем, электронные рецепты оформляются, но в соответствии с законом они должны подписываться электронной подписью врача, наличие которой сейчас скорее исключение, поэтому нам предстоит их массовая выдача. Важно параллельно с внедрением информационных технологий пересматривать процессы оформления медицинских документов, включая рецепты.

А как это затронет скорую помощь?

Елена Бойко: Если говорить про скорую помощь, то необходимо в кратчайшие сроки во всех регионах внедрить единые системы автоматизированной диспетчеризации.

К такой системе должны быть подключены все станции скорой помощи и все бригады. Система должна обеспечивать централизацию приема вызовов со всей территории региона, контроль всех этапов выполнения вызова скорой медицинской помощи от момента поступления вызова в единую центральную диспетчерскую службы до момента завершения выполнения вызова.

Включая контроль времени выполнения вызова и времени доезда выездной бригады скорой помощи, какая бригада должна ехать на вызов (реанимобиль, санитарная авиация), в какую больницу эвакуировать пациента, в центральную или, допустим, сердечно-сосудистый центр, при этом медицинская организация должна быть готова к приему пациента.

Субъекты должны обеспечить внедрение централизованных региональных систем и подключение к ним медицинских организаций до конца 2021 года. При этом по ряду систем, например диспетчеризация скорой помощи, сроки еще более короткие - в течение одного года.

Телемедицина

Елена Бойко: Закон разрешает врачам дистанционно наблюдать пациентов. А ставить заочно диагнозы - нет. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Закон о телемедицине вступил в силу с 2018 года. Как он уже изменил ситуацию? Как применяется на практике?

Бойко: Закон, о котором вы говорите, о применении информационных технологий в сфере охраны здоровья, по смыслу намного шире, чем телемедицина, которая является частью таких технологий.

Он определил виды информационных систем, которые должны применяться для обеспечения информационной поддержки участников системы здравоохранения, наделил минздрав полномочиями устанавливать требования к таким системам.

С помощью информационных систем медицинские документы создаются в форме электронных документов, без дублирования на бумаге, в том числе электронные медицинские карты, электронные рецепты.

Данные создаются в цифровом формате, они надежно защищены, обрабатываются и передаются по установленным алгоритмам, а это значит, что многие процессы в организации системы здравоохранения можно значительно усовершенствовать и ускорить, сделать более удобными и для врачей, и для пациентов.

С этого года, как вы знаете, стартовал национальный проект "Здравоохранение", одним из направлений которого является и федеральный проект "Единый цифровой контур здравоохранения", о чем мы сегодня с вами уже говорили.

Напомню, что цель проекта - создание инфраструктуры, информационных систем во всех медицинских организациях нашей страны, к которым обеспечивается разграниченный доступ для всех врачей и медицинских работников. Это создаст условия для преемственности оказания пациентам медицинской помощи, контроля ее качества и своевременности. В ходе реализации проекта в национальную систему здравоохранения будут внедрены новейшие цифровые технологии.

Насколько медицинские организации готовы к таким инновациям?

Бойко: Все регионы России уже несколько лет системно внедряют информационные системы в медицину.

Но результаты этой работы неравномерны, это связано с финансовыми ограничениями, управленческими приоритетами, где-то с уровнем компетенций. По результатам 2018 года в качестве лидеров можно отметить Кировскую область, Пермский край, Тамбовскую, Тюменскую, Тульскую области, Чувашскую Республику.

С 2019 года для реализации федерального проекта по цифровизации здравоохранения регионам выделяются средства из федерального бюджета, приоритет этого направления максимальный в связи с его значимостью для нацпроекта.

В большинстве головных медицинских организаций уже используются медицинские информационные системы, и они действительно помогают управлять ресурсами, усовершенствовать процессы.

Вы слышали, наверное, про проект "бережливые поликлиники", который реализуется в 52 субъектах в более чем 1000 медорганизаций, а в рамках нацпроекта будет масштабирован на всю страну. Результаты его достигнуты в том числе за счет внедрения информационных технологий и очевидны для пациентов, очереди в регистратуру исчезли, время ожидания у кабинета врача снизилось в три раза.

Как это отразится на работе врачей?

Бойко: Кроме управления ресурсами, потоками пациентов очень важно, чтобы медицинские информационные системы обеспечивали информационную поддержку деятельности врачей. В этом направлении нам предстоит большая работа.

Во-первых, нужно продолжить материально-техническое обеспечение, закупить более 200 тысяч компьютеров для автоматизированных рабочих мест, более 800 тысяч электронных подписей врачей и медицинских работников, чтобы электронный медицинский документооборот стал юридически значимым.

Во-вторых, медицинские информационные системы медицинских организаций нужно подключить к региональному и федеральному цифровому контуру, чтобы врачи имели возможность получить оперативно результаты диагностических исследований, другие медицинские документы пациента, чтобы граждане не носили кипу справок, то есть обеспечивалась преемственность, о которой мы говорили.

Функционал систем тоже должен быть доработан. С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний. Вот эти клинические рекомендации должны быть оцифрованы и в виде алгоритмов погружены в медицинские информационные системы и, соответственно, обеспечивать информационную поддержку врачебных решений при диагностике, лечении и реабилитации пациента.

Такие информационные системы будут внедрены во всех медучреждениях? Даже в фельдшерских пунктах?

Бойко: Да, во всех. За прошедшие два года все больницы и поликлиники страны были подключены к сети интернет. А до конца 2021 года доступом в интернет будут обеспечены фельдшерско-акушерские пункты, и далее они будут оснащены и подключены к информационным системам головных медорганизаций. Это существенно изменит жизнь людей и систему организации здравоохранения в регионах.

Фельдшер сможет при необходимости провести удаленную консультацию с врачом или, например, направить на расшифровку электрокардиограмму пациента в центральную районную больницу, получить результаты диагностических исследований, записать на прием к узкому специалисту. Людям не придется лишний раз ездить в районный центр к врачу.