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22.05.2019 00:30
Рубрика: Власть

В Париже прошел концерт в рамках проекта "Российские музы - миру"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В российском духовно-культурном центре на парижской набережной Бранли, что рядом с Эйфелевой башней, состоялся концерт-презентация международного музыкального проекта "Российские музы - миру". Он прошел под патронатом Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в своем письменном обращении к гостям и участникам концерта отметил важность подобных мероприятий.

"Ваша творческая встреча призвана познакомить французскую общественность с богатейшим музыкальным наследием нашей страны. Такие благородные усилия, свидетельствующие о прочности российско-французских гуманитарных связей, способствуют дальнейшему взаимообогащению культур, укреплению дружбы и взаимной симпатии между двумя народами", - подчеркнул Сергей Лавров.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В Москве проходит российско-польский музыкальный фестиваль

Перед столичными меломанами выступил 23-летний пианист-виртуоз Никита Галактионов, победитель престижного международного конкурса "Euterpe", обладатель трех "Сертификатов исключительного качества", полученных после успешных выступлений в нью-йоркском Карнеги-холл. В его программе "Фортепианные шедевры XIX века" прозвучали произведения авторов, чьи судьбы и творчество в той или иной мере были связаны с Россией. Профессора Московской консерватории Генриха Пахульского, ее знаменитого выпускника Сергея Рахманинова, композитора и дирижера Антона Рубинштейна, а также Фредерика Шопена, у которого, как рассказал Никита Галактионов, единственным официальным документом всю жизнь был российский паспорт, ибо в то время Польша входила в состав Российский империи.

Французская публика с огромным энтузиазмом приняла выступление музыканта, высоко оценив блестящую технику исполнения и одаренность молодого пианиста. Ему аплодировали, стоя, и неоднократно вызывали на бис.

Как рассказал "Российской газете" инициатор проекта президент Фонда поддержки классического музыкального искусства "Музы - миру" Борис Рубин, цель этой акции - углублять взаимоотношения между народами.

"Музыка - универсальный язык общения и не требует перевода. Она отражает чувства и мысли, присущие каждому человеку любой национальности, поэтому то, что нельзя выразить словами, можно почувствовать и понять, слушая музыку", - считает Борис Рубин.

Отметим, что нынешний музыкальный проект - далеко не первый в истории фонда "Музы - миру", основанном в 1997 году. За годы его существования им было организовано свыше 100 концертов российских музыкантов в 27 странах мира.

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