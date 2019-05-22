В России и Беларуси вводятся новые правила маркировки продуктов питания

Сколько раз, выбирая йогурт, сыр или колбасу, имея хорошее зрение, я при всем желании не могла разобрать, что содержит упаковка. А ведь для многих это не причуда, а жизненная необходимость. Например, для аллергиков, которым необходимо знать о потенциальных аллергенах...

Надписи на этикетках должны быть такого размера и качества, чтобы покупатель мог их прочитать без специальных оптических приспособлений. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Заглянув на днях в один из сетевых магазинов в старинном Боровске, что в 85 километрах от Москвы, была приятно удивлена, увидев в молочном отделе лупу. Большая, красивая лупа из красного пластика была прикреплена к полке с помощью эластичных тросиков. Поинтересовалась у продавцов, что за новшество? Оказалось, это инициатива ретейлера, и лупы уже появились во многих магазинах.

Вернувшись в Москву, специально зашла в магазин этой сетевой марки: в молочном отделе и отделах детского питания и консервов тоже висят лупы. Менеджер магазина пояснил: нововведение предназначено для того, чтобы пожилым и слабовидящим посетителям было удобнее читать этикетки. Нововведение носит экспериментальный характер. Вопрос в другом: почему потребитель не может без лупы прочитать этикетку?

Сегодня существует целый ряд требований к маркировке пищевых продуктов. Они установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза. В маркировке обязательно должны быть название продукта, его состав и масса, пищевая ценность, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и адрес производителя, рекомендации по употреблению. Однако недобросовестный производитель идет зачастую на разные хитрости и выполняет эти требования формально. Например, крошечные надписи наносятся на неконтрастный цвет упаковки. Качество надписи тоже может быть плохим, быстро затираться...

Чтобы помочь потребителям правильно выбрать товар, Евразийская экономическая комиссия приняла изменения в технический регламент ЕАЭС "Пищевая продукция в части ее маркировки". Регламент вступил в силу 28 апреля 2019 года.

Как рассказала "СОЮЗу" замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Оксана Плашкова, изменения помогут сделать более доступной информацию на упаковках.

"Уточнены критерии понятий "легкочитаемость", "понятность", определены требования к высоте шрифта, введены требования к размещению на упаковке информации о придуманном названии пищевой продукции, - пояснила Оксана Плашкова. - Например, наименование продукта, сведения о его количестве, дате изготовления и сроке годности должны быть нанесены шрифтом, высота которого не менее 2 мм строчной буквы. Состав, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, а также ряд других параметров указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм строчной буквы". Критериями "легкочитаемости" являются четкость и разборчивость шрифта, контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации. Потребитель должен иметь возможность ее прочтения без применения специальных оптических приспособлений (за исключением очков или контактных линз).

А критерий "понятности" - однозначность передачи смысла информации о продукте в форме текста либо текста и изображения. Кроме того, придуманное название пищевой продукции должно быть включено в наименование и размещено в непосредственной близости от него.

Недобросовестный производитель идет на уловки, например, мельчит шрифт на упаковке

Также, по словам представителя ЕЭК, уточнены требования к размещению на упаковке сведений о пищевой продукции, которая не содержится в потребительской упаковке или не была использована при производстве пищевой продукции или компонентов пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке, или вкус, аромат которой не имитируются компонентами, входящими в состав такой продукции.

Несмотря на то что поправки уже вступили в силу, покупатели не сразу могут заметить изменения.

"Для планомерного перехода на новые требования к маркировке пищевой продукции мы установили переходный период - в течение 24 месяцев допускаются производство и выпуск продуктов в соответствии с обязательными требованиями к маркировке, ранее установленными техрегламентом "Пищевая продукция в части ее маркировки", - подчеркнула Оксана Плашкова.

А как в Беларуси?

В свое время Беларусь стала инициатором внесения изменений в техрегламент ЕАЭС "Пищевая продукция в части ее маркировки", касающихся читабельности размещаемой на упаковке информации. Причем такая позиция изначально была единой у всех заинтересованных ведомств и организаций.

А в самой стране, к слову, в отношении пищевой продукции уже не первый год рекомендуется применять СТБ 1100-2016 "Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие требования". В этом добровольном для применения стандарте предусмотрено, что информация о наименовании пищевой продукции, ее отличительных состояниях и специальной обработке, наименовании термина, используемого для указания номинального количества продукции, в том числе единицы измерений, должна быть выполнена шрифтом высотой не менее 2 мм. В отношении непродовольственных товаров рекомендовано использовать нормы СТБ 1400-2009, согласно которым наименование товара на этикетке должно быть изложено шрифтом высотой не менее 2 мм, а для текстовой информации и знаков на этикетках может использоваться любой четко различимый шрифт, выделяющийся на любом фоне. Таким образом, нормы, к которым пришли в ЕАЭС, в Беларуси были актуальны и раньше. Во всяком случае добросовестные изготовители, уважающие права потребителей, следовали рекомендациям.

Тем не менее недовольных мелким шрифтом на упаковках продтоваров в стране немало. Несколько лет назад вокруг маркировки даже возникла обширная дискуссия. Дело в том, что в Беларуси два государственных языка - русский и белорусский. Некоторые производители рассудили так: если дублировать русскоязычную информацию, обязательную при поставке товара в другие страны ЕАЭС, и на втором государственном языке, то вся мелкая упаковка будет представлять собой сплошной текст. Компромисс все же был найден, причем без ущерба для зрения потребителей.