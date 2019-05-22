В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков

Число банков, которые могут работать с деньгами дольщиков через эскроу-счета, увеличивается с 63 до 100 за счет снижения требований к кредитному рейтингу банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства от 16 мая.

Согласно документу открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже ВВВ-. Ранее работать с деньгами дольщиков могли только банки с показателем не ниже уровня A- агентства АКРА или не ниже уровня ruA агентства "Эксперт РА".

При этом для банков с кредитным рейтингом от ВВВ- до А- прописывается дополнительное требование. Им запрещается выдавать целевые кредиты на строительство многоквартирных домов в размере более 20 процентов от их капитала.

Под новые требования подпадают 37 банков, из них 16 являются региональными. Снижение требований стимулирует конкуренцию.

Реформа строительной отрасли началась в прошлом году. С 1 июля этого года все деньги покупателей квартир в строящихся домах будут накапливаться в банке на специальных эскроу-счетах. Застройщик сможет получить доступ к деньгам только после введения дома в эксплуатацию. Финансироваться строительство будет за счет банковских кредитов. Такие нововведения должны избежать проблем с обманутыми дольщиками. При этом сами застройщики и представители органов власти предупреждали о повышении цен на строящееся жилье.