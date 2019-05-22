За изготовление и продажу фальсифицированной промышленной продукции, включая автокомпоненты, трубы и кабели, решено ввести штрафы с оборота, уже зарекомендовавшие себя в борьбе с некачественным бензином и дизтопливом, заявил глава минпромторга Денис Мантуров на коллегии Росстандарта.

Оборотные штрафы за продажу паленого топлива заработали в прошлом году, их средний размер, по данным Росстандарта - 560 тысяч рублей, в то время как в 2016 и 2017 годах средний штраф составлял 50-60 тысяч и не перекрывал выгоду продавцов контрафакта. Десятикратный рост ответственности помог снизить долю выявляемых при проверках нарушений качественных характеристик топлива вдвое - с 20 до 9 процентов, в результате за 2018 год объем легального производства бензина и дизеля увеличился более чем на 5 миллионов тонн.

Учитывая действенность этого механизма, Госкомиссия по контрафакту поддержала решение о распространении оборотных штрафов на рынке промышленной продукции, сказал Денис Мантуров.

Как пояснили "Российской газете" в Росстандарте, по кабельной продукции Госкомиссия по контрафакту рассматривала предложения повысить предельный размер штрафа для юрлиц за нарушения требований техрегламента "О безопасности низковольтного оборудования", повлекшие причинение вреда или создавшие угрозу причинения вреда, с 600 тысяч до одного миллиона рублей, а за повторное нарушение - взимать уже оборотные штрафы в размере 3 процентов выручки от реализации типа продукции за предшествующий год, но не менее двух миллионов рублей.

Причем за повторное нарушение такие санкции предлагается применять и к индивидуальным предпринимателям. Сейчас для них штрафы за повторные нарушения составляют от 40 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 700 тысяч до миллиона.

По данным Ассоциации "Электрокабель", доля контрафакта на рынке за три года снизилась почти в три раза - с 32 процентов в 2016 году до 11 процентов в 2018 году, или с 43 миллиардов до 27 миллиардов рублей. Росстандарт в прошлом году выявил нарушения в 46 процентах проверок.

На рынке труб объем фальсификат и контрафакта превышает 10 процентов. Чаще всего эта проблема проявляется при коммунальных авариях

На рынке труб объем фальсификата и контрафакта, в том числе бывших в употреблении и кустарно восстановленных труб, по экспертным оценкам, составляет 35-40 миллиардов рублей, то есть превышает 10 процентов рынка (миллион тонн). Чаще всего с этой проблемой сталкиваются инженерные сети ЖКХ, из-за этого нередки коммунальные аварии.

Меры против контрафакта на рынке автокомпонентов планируется рассмотреть в третьем квартале на профильной межведомственной рабочей группе в Росстандарте.

В целом доля фальсификата на российском рынке за три года уменьшилась с 27 до 20 процентов, вместе с тем не следует останавливаться на достигнутых результатах, сказал Мантуров.