В Совете Федерации оценили заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о присутствии России в Совете Безопасности ООН. Свою точку зрения на ситуацию высказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

- Где Супрун - и где ООН. Некомпетентное мнение человека, не по ее профилю, - цитирует RT слова Климова. Он подчеркнул, что в ООН и в Совбезе есть Россия, ООН работает.

- Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединенных Наций уйдет в историю, в Лету, - отметил сенатор.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о том, что министру здравоохранения нужно "думать о здоровье населения Украины, а не пытаться играть в политику".

- Я считаю, что не следует серьезно относиться к таким глупым заявлениям недалеких специалистов, - подчеркнул Чепа.