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22.05.2019 15:16
Рубрика: В мире

В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений

Текст: Алексей Чуриков

Штат Вашингтон официально узаконил "компостирование человека", когда останки умерших, после определенных процессов, используются в дальнейшем в качестве удобрений для почвы. Таким образом, Вашингтон стал первым штатом США, где подобная практика была легализована. Подписанный губернатором штата Джеем Инсли указ позволит компаниям предоставлять альтернативные кремации и традиционному захоронению в землю услуги - превращая человеческое тело в "полезный для окружающей среды продукт".

Технология предполагает, что тело будет помещаться в специальную капсулу с различными органическими наполнителями вроде люцерны, древесных опилок и соломы. Спустя некоторое время, после того как завершится процесс "естественной органической редукции", родственники усопшего смогут забрать, как пишут разработчики этой технологии, "до двух тачек качественной почвы". Заявляется, что эта трансформация занимает не более 30 суток. Полученную почву разрешается вернуть в природу, по тому же принципу как развеивается прах, а можно использовать по прямому назначению - чтобы вырастить, например, дерево, или засыпать грядки на участке.

Фото: Photoxpress
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Такой метод подается его сторонниками как наиболее экологически чистая альтернатива традиционным способам захоронения. В случае погребения в землю имеется ряд недостатков, к наиболее очевидным из которых относят загрязнение почвы и подземных вод, а также постоянно растущие площади кладбищ. Кремация признается вредной для окружающей среды, поскольку сопровождается выбросами углекислого газа и твердых частиц в атмосферу. Более того, новый подход будет и более дешевым, а соответственно более доступным для граждан. Примерная стоимость "компостирования" не должна превысить 5 тысяч долларов, в то время как обычные похороны в среднем обходятся американцам от 7 тысяч.

Сенатор штата, демократ Джейми Педерсон, лоббировавший этот закон, отметил, что часть общественности крайне негативно восприняла этот нестандартный подход. В офисе сенатора скопилось несколько тысяч гневных писем, где люди жалуются на инновационную идею, называя эту процедуру "отвратительной и унижающей человеческое достоинство". Такое отношение, по мнению политика, вызвано недостаточной информированностью населения. "В их представлении картина будет такая - вы бросаете умершего дядю Генри на заднем дворе и засыпаете его тело помоями. Но это ведь совершенно не так", - заявил Педерсон.

Закон вступит в силу в мае 2020 года, тогда же ожидается и открытие в окрестностях Олимпии, столицы штата Вашингтон, первого центра по предоставлению подобных услуг. "Компостирование" теперь является второй разрешенной на территории США нетрадиционной технологией захоронения наряду с "ресомацией", легализованной в 19-ти штатах и предполагающей химическое растворение тел усопших.

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