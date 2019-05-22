В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний тюремный срок за коррупционное преступление, не намерен разводиться со своей женой. Об этом рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

"Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удаётся держаться", - приводит слова Максименко "Говорит Москва".

Информацию о разводе Алексея Улюкаева в среду, 22 мая, опубликовало агентство ТАСС.

"Супруги Улюкаевы разводятся", - сказал источник агентства, но причин расторжения брака не уточнил. При этом семейная драма якобы сильно сказывается на морально-психологическом состоянии бывшего чиновника.

"Заявление [агентства] не соответствует действительности. Чётко подтвердил. Это семья надёжная, крепкая, на сегодняшний день это абсолютно так", - заверил, в свою очередь, Максименко.

По информации из открытых источников, Улюкаев женат во второй раз. С супругой Юлией Хряпиной у него двое несовершеннолетних детей.