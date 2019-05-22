В вузах откроются новые направления, связанные с цифровизацией

Министерство просвещения, министерство науки и высшего образования и Рособрнадзор должны учитывать специфику электронного обучения, предусмотреть в своих документах возможность безбумажного оборота - такую рекомендацию дал комитет по образованию и науке Госдумы, где обсуждались проблемы информатизации образования. Для чего понадобились такие прямые указания? Чтобы не возникали ситуации, когда, допустим, для открытия программы, которая предлагается слушателям дистанционно, вуз должен собрать сотни бумаг, поставить на каждую печать, пронумеровать, отправить груз в Москву, а копии оставить в архиве и каждый год впечатывать туда изменения. Или готовить многостраничные печатные отчеты по электронным базам данных ЕГЭ абитуриентов. Главное - электронные документы в сфере образования должны обладать юридической силой.

Казалось бы, очевидно: для развития электронного обучения, продвижения дистанционных технологий вузам, школам нужны квалифицированные кадры. Где их взять? Еще одно предложение комитета по образованию и науке Госдумы - открыть в вузах новые специальности, связанные с цифровизацией. Это, например, "проектирование электронных образовательных ресурсов", "организация и экономика электронного обучения", "технологии электронного обучения" и другие. Предполагается, что в первую очередь эти специальности должны появиться на педагогических и IT-направлениях.

В некоторых вузах уже есть авторские образовательные и просветительские дистанционные курсы, подготовлены базы данных учебного и просветительского назначения. Комитет по образованию и науке Госдумы рекомендовал учитывать это при получении ученых званий доцента и профессора, прохождении аттестации.