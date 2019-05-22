Васильева рассказала, сколько учителей не хватает школам

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, сколько педагогов не хватает российским школам. По статистике, сейчас в России работают 1,3 млн учителей. Кадровый дефицит в регионах по отрасли - примерно 10-11%. При этом к 2020 году нехватка педагогов в российских школах составит 180 тысяч человек, сообщает ТАСС.

"Ежегодно на бюджет в педагогические вузы поступают 73 тысяч человек, из них только 33-34 тысяч "доходят" до школ", - сообщила министр.

При этом доля молодых педагогов (до 29 лет) составляет сейчас только 5,5 процента.

"Мы понимаем, что для министерства, для страны важнейшая задача - привлечение молодых педагогов в школы", - цитирует Ольгу Васильеву информагентство.