Викторина: 160 лет назад родился "отец" Шерлока Холмса Артур Конан Дойль

22 мая 2019 года исполняется с 160 лет со дня рождения сэра Артура Конан Дойля - писателя, известного прежде всего созданием образа Шерлока Холмса, давно оторвавшегося от произведений, в которых он действует, и зажившего собственной жизнью.

"Дедуктивный метод Холмса", как мы помним, основывается на внимании к мелочам. Проверьте себя в нашей викторине: насколько вы хорошо запомнили при прочтении эти важные мелочи. Не только в произведениях про Шерлока Холмса, разумеется.

1. Впервые персонаж по имени Шерлок Холмс появился в 1887 году в повести, название которой закрепилось по-русски как "Этюд в багровых тонах". А как она называется в оригинале?

a. A sketch in red

b. A Study in Scarlet

c. The purple etude

Повесть A Study in Scarlet была опубликована в альманахе Beeton’s Christmas Annual за 1887 год. 28-летний автор получил гонорар 25 фунтов стерлингов.

2. Холмс порою специально для Уотсона играет на скрипке его любимые вещи. Прежде всего:

a. 24-й каприс Паганини

b. "Песни" Мендельсона

c. Английский гимн "Rule, Britannia!”

Как музыкант, Холмс, можно сказать, опередил свое время, "изобретя" свободную импровизацию. Но это не значит, что он не умел играть "нормально": "Я знал, что он может исполнять скрипичные пьесы, и довольно трудные: не раз по моей просьбе он играл "Песни" Мендельсона и другие любимые мною вещи. …когда он оставался один, редко можно было услышать пьесу или вообще что-либо похожее на мелодию. … наверное, я взбунтовался бы против этих скребущих по нервам "концертов", если бы после них, как бы вознаграждая меня за долготерпение, он не проигрывал одну за другой несколько моих любимых вещей".

3. Во второй повести про Холмса "Знак четырёх", Уотсон влюбляется в клиентку Холмса по имени Мэри Морстен. С первого взгляда она кажется ему "совсем молодой девушкой, хрупкой, изящной". Потом, прикинув хронологию, он приходит к выводу, что ей в действительности:

a. 33

b.27

c. 22

"Ей было семнадцать лет, когда исчез ее отец, значит, сейчас ей двадцать семь - прекрасный возраст, когда робкая застенчивость юности уже прошла и жизнь уже немного остудила голову".

4. Увидев в Баскервиль-холле, насколько Стэплтон похож на портрет одного из предков сэра Генри, Гуго Баскервиля, Холмс замечает: "Вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в…

a) переселение душ"

b) генетику"

c) законы кармы"

Законы генетики тогда уже были сформулированы, и англичанам благодаря владычеству над Индией была известна концепция кармы, но спириту Конан Дойлю, очевидно была ближе идея переселения душ.

5. Кстати о спиритизме: Конан Дойл близко дружил с непримиримым врагом спиритизма, неутомимым разоблачителем "спиритических сеансов"

a. Зигмундом Фрейдом

b. Гарри Гудини

c. Жоржем Мельесом

Американский иллюзионист и акробат Гарри Гудини - создатель уникального жанра "эскапизма", то есть он демонстрировал умение выбираться из тюремных камер, закрытых и обвязанных цепями сундуков и т.д. Как цирковой артист, Гудини прекрасно видел, что "спиритические сеансы" есть ни что иное, как небрежно поставленные иллюзионистские трюки и без устали разоблачал их. Конан Дойль поначалу горячо поддерживал его в этом, уверяя, что мошенники вредят репутации истинных медиумов, но потом всё-таки перестал общаться со своим старым другом.

6. Русские герои в рассказах про Шерлока Холмса появляются дважды. В одном - "Постоянный пациент" - "русский дворянин" оказывается английским преступником, а вот в другом речь действительно идет о русской революционерке. Что это за рассказ?

a. "Его прощальный поклон"

b. "Три студента"

c. "Пенсне в золотой оправе"

"Мы были революционеры, нигилисты, вы знаете. Он, я и многие другие. Потом начались преследования, был убит высокопоставленный полицейский чиновник, многих арестовали, и для того, чтобы спасти себя и получить большую награду, мой муж выдал жену и товарищей".

7. Второй "сериальный персонаж" Конан Дойля, французский гусар Этьен Жерар, наполеоновский рубака и любитель порассказать о былых деньках, заметно уступает Шерлоку Холмсу в известности, но превосходит лихостью и любовью "забирать покруче". Так, в одном рассказе он уверял слушателей, что ради прекрасной венецианки без колебаний добровольно пожертвовал:

a. Ухом

b. глазом

c. мизинцем

Все-таки жертвовать глазом - это чересчур. Первый рассказ о наполеоновском кавалеристе носил название "Как бригадир лишился уха". "Юность прошла, страсть угасла, но душа благородного человека остается неизменной, и Этьен Жерар готов снова склонить перед этой женщиной седую голову и с охотой лишиться ради нее второго уха".

8. В другом рассказе "Как бригадиру достался король" Жерару удается-таки вывести из себя самоуверенного предводителя испанских партизан, к которым он попадет в плен, потешаясь над тем,

a. Как он мал ростом

b. Какие у него жидкие усы

c. Какой он плохой поэт.

"И тут меня осенило, как можно побольнее уязвить его. - Ты, жалкое отродье! - крикнул я. - Ты воображаешь, что здесь ты в безопасности, но жизнь твоя будет такой же куцей, как твои бездарные стишки, а уж бог видит, что ничего более куцего на свете нет! Если бы вы видели, как он вскочил со стула, услышав мои слова! У этого чудовища, отмерявшего смерть и пытки, как бакалейщик отмеривает винные ягоды, было слабое место, по которому я мог бить в свое удовольствие".

9. "Затерянный мир" - роман Конан Дойля 1911 года, во многом положивший начало "индустрии динозавров" как любимых детских игрушек. Его действие разворачивается:

a. На плато в Бразилии

b. В гигантской пещере в Сибири

c. В совершено дикой в то время центральной Австралии

"Прототипом" плато "затерянного мира" послужило плато горы Рорайма на стыке Бразилии, Венесуэлы и Гайаны. Оно действительно настолько изолировано, что на нем были обнаружены эндемичные виды насекомых и растений.

10. Совсем уж неизвестен сейчас Конан Дойль как "певец бокса". Между тем этому "джентельменскому спорту" во многом посвящён один из его реалистических романов. А именно -

a. "Белый отряд" (1891)

b. "Родни Стоун" (1896)

c. "Торговый дом Гердлстон" (1890)

Действие романа "Родни Стоун" происходит во время изнурительной затяжной борьбы Великобритании с Наполеоном, но его главные герои - не Нельсон, Питт, принц Георг или даже "красавчик Брумель", возникающий эпизодически - а первые профессиональные боксеры: Джем Белчер, Джон Джексон, Даниэль Мендоза - и чудаки-джентльмены, их покровители. Конан Дойль на полном серьёзе уверял: "можно спорить, была ли битва при Ватерлоо выиграна на спортивных полях Итона, но победа при Трафальгаре была подготовлена на боксерском ринге".