Упростить процедуру получения пособий для внутренних мигрантов предложили в министерстве труда и социального развития Киргизии. В ведомстве подготовили проект правительственного постановления о внесении изменений в законодательство страны. Цель документа - обеспечить доступ малообеспеченных семей к помощи государства независимо от их места жительства или пребывания.

В минтруда отмечают: после того как в республике в апреле 2018-го вступил в силу новый закон о госпособиях, последние стали назначать по месту фактического проживания заявителей. Для этого претендующий на выплаты должен предоставить, в том числе, соответствующую справку в территориальное отделение министерства - это касается горожан - либо обратиться в айыл окмоту, если речь идет о сельчанах.

Однако, как оказалось, данное требование не может быть выполнено всеми потенциальными получателями. Причина - многие киргизстанцы не в состоянии прописаться и зарегистрироваться в госорганах после переезда на новое место жительства.

- Внутренние миграционные процессы в последнее время привели к тому, что в каждой области республики существуют нелегализованные новостройки, не имеющие статуса территориально-административных единиц. Многие мигранты селятся в них без прописки - госорганы не регистрируют их, потому что не имеют на это права. В результате люди не могут предоставить документ, подтверждающий факт их проживания на определенной территории. Это приводит к тому, что бедные семьи остаются без пособий, - сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве труда и соцразвития.

При этом большинство участников внутренних миграционных процессов в Киргизии как раз являются теми, кто нуждается в социальной помощи государства. В числе основных причин переездов в республике, по данным Международной организации миграции (МОМ), - безработица и бедность. Однако, как отмечают в МОМ, не регистрируются киргизстанцы в госорганах также из-за отсутствия необходимых документов и лишних денег.

К примеру, для того, чтобы человека, снявшего квартиру, поставили на учет по месту жительства, хозяин жилья должен написать заявление, предоставить свидетельство о праве собственности на помещение, заплатить госпошлину. Домовладельцы в принципе согласны тратить на это свое время, но за отдельную плату. "За это они просят сумму, которая является неподъемной для приезжих", - говорится в отчете МОМ. По информации международной организации, только каждый пятый внутренний переселенец регистрируется по месту проживания.

Как сообщили в Государственной миграционной службе КР, в Киргизии основные потоки переезжающих идут из южных регионов страны в Чуйскую область и город Бишкек. В правительстве тем временем подчеркивают, что внутренняя миграция сегодня оказывает влияние на социальную обстановку в стране. В частности, некоторые школы в столичных пригородных селах переполнены в три-четыре раза.

Кстати, из-за проблем с регистрацией мигрантов государственные ведомства не могут предоставить точные данные об их количестве. Возможно, ситуация изменится в 2020 году, когда в стране пройдет перепись населения. Киргизстанцы в обязательном порядке должны будут ответить на 19 вопросов. В частности, об этнической принадлежности, постоянном месте жительства, месте проживания в момент переписи и времени нахождения в нем.

Если же говорить конкретнее об инициативе минтруда, то в ведомстве фактически предложили верить заявителям на слово. "Если фактически семья проживает на территории, не имеющей статуса территориально-административной единицы (новостройка, жилищный массив), дачном участке и не имеет другого зарегистрированного жилища для проживания, то состав семьи учитывается без истребования справки о фактическом месте проживания", - отметили в министерстве.

Однако, как подчеркивают в ведомстве, заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленных сведений "в соответствии с административным или уголовным законодательством".

Кстати



В республике также выплачиваются ежемесячные денежные компенсации взамен льгот отдельным категориям граждан. К ним, в том числе, относятся инвалиды и участники ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда, инвалиды советской армии и инвалиды-интернационалисты, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (7000 сомов); реабилитированные и пострадавшие от репрессий граждане (1500); инвалиды по зрению и слуху, почетные доноры (1000 сомов).вом".