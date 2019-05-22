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22.05.2019 13:05
Рубрика: Происшествия

Впервые вынесен пожизненный приговор главарю наркоторговцев

Текст: Владимир Полетаев
Верховный суд РФ рассмотрел жалобы на приговор банде наркоторговцев и признал приговор законным.

В частности, впервые в России, в истории отечественной правоприменительной практики, вступил в силу пожизненный приговор главе международного наркокартеля гражданину Таджикистана Шерали Табарову.

Всего Верховный суд подтвердил приговор 14 осужденным активным участникам криминальной организации, которые признаны виновными в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах. Они получили от 6 до 23 лет лишения свободы и отбывают наказание в колониях строгого и особого режима.

Аптеки на окраинах облюбовали наркоманы

Приговор был вынесен в декабре прошлого года Московским областным судом. А предварительное расследование проводило полицейское ведомство почти четыре года. Так называемое "Дело Табарова" стало для следователей МВД хорошим опытом по изучению сложной системы международной наркоторговли.

 Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что участники преступного сообщества создали канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию. Сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть в различных регионах России.

- В результате кропотливой работы следователями и оперативными сотрудниками была выявлена сложная схема деятельности преступного сообщества, - сказала Волк специально для "РГ". - Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 696 кг героина.

Суд полностью поддержал версию обвинения, согласно которой Табаров и его сообщники организовали поставки в Россию почти 700 килограммов героина в фурах с фруктами.

Шерали Табарова уже судили в России за поставки наркотиков. Его выслали в Таджикистан. В 2003 году Инзенский районный суд Ульяновской области приговорил Табарова к 10 годам - за незаконный оборот наркотиков. После этого по запросу властей Таджикистана его экстрадировали на родину. Отбыв наказание, Табаров решил вернуться в Россию. Чтобы попасть в страну, он использовал поддельный паспорт. "Табаров - опасный рецидивист", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в видеоролике, который ведомство сняло сразу после того, как обвинение в Мособлсуде потребовало дать Табарову пожизненный срок.

Патрушев: Маршруты наркотрафика используются для переброски боевиков

С 2013 по 2015 год Табаров и сообщники организовали поставки 700 килограммов героина из Средней Азии в Россию. По версии следствия, они ввезли в Россию четыре крупные партии героина - от 105 до 190 килограммов - и еще несколько мелких, весом до 20 килограммов. Шерали Табаров в этой схеме, по версии обвинения, отвечал за логистику и координацию поставок героина из Таджикистана и Афганистана. Подельники называли его просто Шер.

Провозили наркотик в фурах с дынями и алычой, героин прятали в поддоны и бортовые доски. В Московской области привезенные наркотики фасовались на мелкие партии. В 2014-м Табарова задержали, но его сообщники продолжали работать еще около года. Всего в рамках этого дела были осуждены 14 человек, все они граждане Таджикистана. Еще пять человек находятся в международном розыске.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Борьба с наркотиками
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